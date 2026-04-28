Венс запідозрив Пентагон у брехні про війну на Близькому Сході
Джерело:  The Atlantic

Згідно з даними видання The Atlantic, просто зараз у Білому домі точаться дискусії щодо того, наскільки правдиво Міноборони США описує розвиток ситуації у війні з Іраном. 

Головні тези:

  • Міністр війни Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн продовжують стверджувати, що тримають ситуацію під контролем.
  • У Пентагоні заперечують приховування інформації.

Пентагон може брехати про хід війни проти Ірану

За словами анонімних джерел, віцепрезидент Джей Ді Венс під час непублічних дискусій озвучував припущення щодо можливого дефіциту ракет і боєприпасів в армії США.

Ба більше, він вперше засумнівався в правдивості звітів Міноборони США про розвиток війни на Близькому Сході.

До прикладу, Венс багато разів цікавився, чи не применшує команда глави Пентагону Піта Гегсета масштаб виснаження запасів американського арсеналу.

Що важливого розуміти, міністр війни Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн досі залишаються непохитними. Вони продовжують запевняти, що запаси залишаються достатніми, а операції проти іранських сил є успішними.

Попри це, нещодавні внутрішні оцінки, які є в розпорядженні інсайдерів, підтверджують суттєво скорочення запасів ключових боєприпасів, зокрема ракет для ППО та ударної зброї.

У Білому домі заперечують розкол у команді Трампа й стверджують, що йдеться винятково про “здорові дискусії”.

