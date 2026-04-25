Угода з Іраном. Трамп передумав відправляти переговірників до Пакистану
Джерело: Fox News

Президент Дональд Трамп заявив, що американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже не їдуть до Пакистану для запланованих переговорів з представниками Ірану.

Головні тези:

Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану.

Президент США вважає, що Іран може просто подзвонити для перемовин.

Про це він сказав кореспондентці Fox News Айші Хасні у Білому домі.

Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, коли США тримають усі карти в руках у конфлікті з Іраном.

Він додав, що іранці можуть зателефонувати до США в будь-який час.

Ні, ви не будете робити 18-годинний переліт, щоб потрапити туди. У нас є всі карти. Вони можуть зателефонувати нам будь-коли, але ви більше не будете робити 18-годинних перельотів, щоб сидіти, склавши руки, та базікати з ними ні про що.

Дональд Трамп

Повідомляється, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже залишив Ісламабад, після переговорів, які відбулися сьогодні з прем'єр-міністром Пакистану.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг президента Трампа у США впав до мінімуму
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп віддав наказ військовим США діяти жорстко в Ормузькій протоці
Трамп

