Угода з Іраном. Трамп передумав відправляти переговірників до Пакистану

Президент Дональд Трамп заявив, що американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже не їдуть до Пакистану для запланованих переговорів з представниками Ірану.
Головні тези:
Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану.
Президент США вважає, що Іран може просто подзвонити для перемовин.
Трамп скасував поїздку Кушнера і Віткоффа до Пакистану
Про це він сказав кореспондентці Fox News Айші Хасні у Білому домі.
Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, коли США тримають усі карти в руках у конфлікті з Іраном.
Він додав, що іранці можуть зателефонувати до США в будь-який час.
Повідомляється, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже залишив Ісламабад, після переговорів, які відбулися сьогодні з прем'єр-міністром Пакистану.
