Угода з Іраном. Трамп передумав відправляти переговірників до Пакистану

Президент Дональд Трамп заявив, що американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже не їдуть до Пакистану для запланованих переговорів з представниками Ірану.

Президент США вважає, що Іран може просто подзвонити для перемовин.

Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану.

Трамп скасував поїздку Кушнера і Віткоффа до Пакистану

Про це він сказав кореспондентці Fox News Айші Хасні у Білому домі.

Трамп заявив, що делегації США не варто здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, коли США тримають усі карти в руках у конфлікті з Іраном.

Він додав, що іранці можуть зателефонувати до США в будь-який час.

Ні, ви не будете робити 18-годинний переліт, щоб потрапити туди. У нас є всі карти. Вони можуть зателефонувати нам будь-коли, але ви більше не будете робити 18-годинних перельотів, щоб сидіти, склавши руки, та базікати з ними ні про що. Дональд Трамп Президент США

Повідомляється, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже залишив Ісламабад, після переговорів, які відбулися сьогодні з прем'єр-міністром Пакистану.