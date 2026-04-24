Дата публікації

Трамп віддав наказ військовим США діяти жорстко в Ормузькій протоці

Джерело:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран, віддавши наказ ВМС діяти жорстко в Ормузькій протоці.

Головні тези:

  • Наказ Трампа розглядається як посилення тиску на Іран та спроба змусити Тегеран повернутися до переговорів.
  • Рішення про стрілянину по суднах, що встановлюють міни в Ормузькій протоці, направлене на обмеження експорту іранської нафти.

Трамп наказав стріляти по судах, які мінують Ормузьку протоку

Сполучені Штати посилили тиск на Іран, фактично запровадивши морську блокаду. Вашингтон розраховує змусити Тегеран повернутися до переговорів.

Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.

Президент Дональд Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін в Ормузькій протоці.

Рішення було ухвалено після перехоплення двох нафтових супертанкерів, які намагалися обійти обмеження на рух до іранських портів і з них.

Цей крок став частиною стратегії Білого дому щодо обмеження експорту іранської нафти. Вашингтон має намір посилити економічний тиск, скоротивши ключові валютні надходження Тегерана і змусивши його піти на поступки.

У мене є весь час світу, а в Ірану — ні — час спливає!

Дональд Трамп

Президент США

Прихильники Трампа вважають, що блокада може призвести до зупинки видобутку нафти в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan припускають, що для досягнення такого результату США знадобиться близько місяця.

Після початку операції частина суден, пов'язаних з Іраном, змінила маршрут і відмовилася від проходу через протоку. Однак деякі танкери продовжують рух, що, за даними компаній з відстеження суден, може дозволити Ірану довше витримувати тиск.

