Трамп віддав наказ військовим США діяти жорстко в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран, віддавши наказ ВМС діяти жорстко в Ормузькій протоці.

Трамп наказав стріляти по судах, які мінують Ормузьку протоку

Сполучені Штати посилили тиск на Іран, фактично запровадивши морську блокаду. Вашингтон розраховує змусити Тегеран повернутися до переговорів.

Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.

Президент Дональд Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін в Ормузькій протоці.

Рішення було ухвалено після перехоплення двох нафтових супертанкерів, які намагалися обійти обмеження на рух до іранських портів і з них.

Цей крок став частиною стратегії Білого дому щодо обмеження експорту іранської нафти. Вашингтон має намір посилити економічний тиск, скоротивши ключові валютні надходження Тегерана і змусивши його піти на поступки.

У мене є весь час світу, а в Ірану — ні — час спливає! Дональд Трамп Президент США

Прихильники Трампа вважають, що блокада може призвести до зупинки видобутку нафти в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan припускають, що для досягнення такого результату США знадобиться близько місяця.