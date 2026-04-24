Трамп віддав наказ військовим США діяти жорстко в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран, віддавши наказ ВМС діяти жорстко в Ормузькій протоці.
Головні тези:
- Наказ Трампа розглядається як посилення тиску на Іран та спроба змусити Тегеран повернутися до переговорів.
- Рішення про стрілянину по суднах, що встановлюють міни в Ормузькій протоці, направлене на обмеження експорту іранської нафти.
Сполучені Штати посилили тиск на Іран, фактично запровадивши морську блокаду. Вашингтон розраховує змусити Тегеран повернутися до переговорів.
Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.
Президент Дональд Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін в Ормузькій протоці.
Цей крок став частиною стратегії Білого дому щодо обмеження експорту іранської нафти. Вашингтон має намір посилити економічний тиск, скоротивши ключові валютні надходження Тегерана і змусивши його піти на поступки.
Прихильники Трампа вважають, що блокада може призвести до зупинки видобутку нафти в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan припускають, що для досягнення такого результату США знадобиться близько місяця.
Після початку операції частина суден, пов'язаних з Іраном, змінила маршрут і відмовилася від проходу через протоку. Однак деякі танкери продовжують рух, що, за даними компаній з відстеження суден, може дозволити Ірану довше витримувати тиск.
