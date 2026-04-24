Трамп отдал приказ военным США действовать жестко в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о резком усилении давления на Иран, отдав приказ ВМС действовать жестко в Ормузском проливе.

Трамп приказал стрелять по судам, минующим Ормузский пролив

Соединенные Штаты усилили давление на Иран, фактически введя морскую блокаду. Вашингтон рассчитывает вынудить Тегеран вернуться к переговорам.

Параллельно Израиль и Ливан рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на три недели.

Президент Дональд Трамп распорядился открывать огонь по любому судну, занимающемуся установкой мин в Ормузском проливе.

Решение было принято после перехвата двух нефтяных супертанкеров, пытавшихся обойти ограничение на движение в иранские порты и из них.

Этот шаг стал частью стратегии Белого дома по ограничению экспорта иранской нефти. Вашингтон намерена усилить экономическое давление, сократив ключевые валютные поступления Тегерана и заставив его пойти на уступки.

У меня есть все время мира, а у Ирана — нет — время истекает! Дональд Трамп Президент США

Сторонники Трампа считают, что блокада может привести к остановке добычи нефти в Иране примерно через две недели. В то же время аналитики JPMorgan предполагают, что для достижения такого результата США понадобится около месяца.