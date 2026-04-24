Трамп отдал приказ военным США действовать жестко в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о резком усилении давления на Иран, отдав приказ ВМС действовать жестко в Ормузском проливе.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп приказал ВМС действовать жестко в Ормузском проливе, увеличивая давление на Иран.
- Решение стрелять по судам, устанавливающим мины, направлено на ограничение экспорта иранской нефти.
Трамп приказал стрелять по судам, минующим Ормузский пролив
Соединенные Штаты усилили давление на Иран, фактически введя морскую блокаду. Вашингтон рассчитывает вынудить Тегеран вернуться к переговорам.
Параллельно Израиль и Ливан рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на три недели.
Президент Дональд Трамп распорядился открывать огонь по любому судну, занимающемуся установкой мин в Ормузском проливе.
Этот шаг стал частью стратегии Белого дома по ограничению экспорта иранской нефти. Вашингтон намерена усилить экономическое давление, сократив ключевые валютные поступления Тегерана и заставив его пойти на уступки.
Сторонники Трампа считают, что блокада может привести к остановке добычи нефти в Иране примерно через две недели. В то же время аналитики JPMorgan предполагают, что для достижения такого результата США понадобится около месяца.
После начала операции часть судов, связанных с Ираном, сменила маршрут и отказалась от прохода через пролив. Однако некоторые танкеры продолжают движение, что, по данным компаний по отслеживанию судов, может позволить Ирану дольше выдерживать давление.
