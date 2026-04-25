Соглашение с Ираном. Трамп передумал отправлять переговорщиков в Пакистан

Президент Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже не едут в Пакистан для запланированных переговоров с представителями Ирана.
Главные тезисы
Трамп заявил, что делегации США не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан.
Президент США считает, что Иран может просто позвонить для переговоров.
Об этом он сказал корреспонденту Fox News Айши Хасни в Белом доме.
Трамп заявил, что делегации США не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан, когда США держат все карты в руках в конфликте с Ираном.
Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое время.
Сообщается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул Исламабад после переговоров, которые состоялись сегодня с премьер-министром Пакистана.
