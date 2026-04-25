Соглашение с Ираном. Трамп передумал отправлять переговорщиков в Пакистан
Президент Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже не едут в Пакистан для запланированных переговоров с представителями Ирана.

Главные тезисы

Трамп заявил, что делегации США не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан.

Президент США считает, что Иран может просто позвонить для переговоров.

Трамп отменил поездку Кушнера и Виткоффа в Пакистан

Об этом он сказал корреспонденту Fox News Айши Хасни в Белом доме.

Трамп заявил, что делегации США не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан, когда США держат все карты в руках в конфликте с Ираном.

Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое время.

Нет, вы не будете делать 18-часовой перелет, чтобы попасть туда. У нас есть все карты. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете делать 18-часовых перелетов, чтобы сидеть, сложа руки, и болтать с ними ни о чем.

Дональд Трамп

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул Исламабад после переговоров, которые состоялись сегодня с премьер-министром Пакистана.

Трамп "подарил" Путину еще 10 млрд долл на войну против Украины
Владимир Зеленский
Трамп фактически помогает Путину продолжать войну
Рейтинг президента Трампа в США упал до минимума
Трамп
Трамп отдал приказ военным США действовать жестко в Ормузском проливе
Трамп

