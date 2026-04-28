Согласно данным издания The Atlantic, прямо сейчас в Белом доме ведутся дискуссии о том, насколько правдиво Минобороны США описывает развитие ситуации в войне с Ираном.

Пентагон может врать о ходе войны против Ирана

По словам анонимных источников, вице-президент Джей Ди Вэнс во время непубличных дискуссий озвучивал предположение о возможном дефиците ракет и боеприпасов в армии США.

Более того, он впервые усомнился в правдивости отчетов Минобороны США о развитии войны на Ближнем Востоке.

К примеру, Вэнс много раз интересовался, не умаляет ли команда главы Пентагона Пита Хегсета масштаб истощения запасов американского арсенала.

Что важно понимать, министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн до сих пор остаются непоколебимыми. Они продолжают уверять, что запасы остаются достаточными, а операции против иранских сил успешны.

Несмотря на это, недавние внутренние оценки, которые есть в распоряжении инсайдеров, подтверждают существенное сокращение запасов ключевых боеприпасов, в частности ракет для ПВО и ударного оружия.