Вэнс заподозрил Пентагон во лжи о войне на Ближнем Востоке
Источник:  The Atlantic

Согласно данным издания The Atlantic, прямо сейчас в Белом доме ведутся дискуссии о том, насколько правдиво Минобороны США описывает развитие ситуации в войне с Ираном.

Главные тезисы

  • Министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн продолжают утверждать, что держат ситуацию под контролем.
  • В Пентагоне отрицают сокрытие информации.

Пентагон может врать о ходе войны против Ирана

По словам анонимных источников, вице-президент Джей Ди Вэнс во время непубличных дискуссий озвучивал предположение о возможном дефиците ракет и боеприпасов в армии США.

Более того, он впервые усомнился в правдивости отчетов Минобороны США о развитии войны на Ближнем Востоке.

К примеру, Вэнс много раз интересовался, не умаляет ли команда главы Пентагона Пита Хегсета масштаб истощения запасов американского арсенала.

Что важно понимать, министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн до сих пор остаются непоколебимыми. Они продолжают уверять, что запасы остаются достаточными, а операции против иранских сил успешны.

Несмотря на это, недавние внутренние оценки, которые есть в распоряжении инсайдеров, подтверждают существенное сокращение запасов ключевых боеприпасов, в частности ракет для ПВО и ударного оружия.

В Белом доме отрицают раскол в команде Трампа и утверждают, что речь идет исключительно о “здоровых дискуссиях”.

Больше по теме

Военные США перехватили еще 3 танкера под иранским флагом
Трамп растратил более 1000 ракет Tomahawk на войну с Ираном
Соглашение с Ираном. Трамп передумал отправлять переговорщиков в Пакистан
