Военные США перехватили еще 3 танкера под иранским флагом

Американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах и отводят их от позиций вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

США перехватили танкеры под иранским флагом в азиатских водах

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли, передает Укринформ.

После того, как Вашингтон ввел морскую блокаду торговли с и в Иран, американские войска за последние дни захватили иранское грузовое судно и нефтяной танкер.

Кроме того, по данным двух американских и индийских источников в судоходной отрасли и двух отдельных западных источников по вопросам морской безопасности, США перехватили по меньшей мере еще три нефтяных танкера под иранским флагом.

Одним из судов был супертанкер Deep Sea под иранским флагом, который был частично загружен нефтью, согласно источникам и данным об отслеживании судов MarineTraffic.

Также было перехвачено меньшее судно под иранским флагом Sevin, которое имело максимальную вместимость 1 миллион баррелей и перевозило 65% своего груза.

Еще перехвачен супертанкер под иранским флагом Dorena, полностью загруженный 2 миллионами баррелей нефти. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в среду, что Dorena находится под сопровождением эсминца ВМС США в Индийском океане после попытки нарушить блокаду. О судьбе двух других танкеров американские военные не упомянули.

По данным источников в судоходной отрасли, американские силы, вероятно, перехватили танкер Derya под иранским флагом. Судно не успело разгрузить иранскую нефть в Индии до того, как в воскресенье истек срок действия американского исключения из санкций по закупке иранской нефти. По данным MarineTraffic, последний раз это судно видели у западного побережья Индии в пятницу.

CENTCOM заявило 23 апреля, что с начала блокады судов, входящих или выходящих из иранских портов, американские военные заставили 21 судно развернуться или вернуться в порт.

Третий источник по вопросам морской безопасности сообщил, что американские военные планируют перехватывать иранские суда подальше от Ормузского пролива, в открытых водах, чтобы избежать риска наткнуться на плавучие мины во время операций.