Два иранских танкера с нефтью обошли блокаду США в Персидском заливе

По меньшей мере, два иранских танкера с нефтью успешно прошли сквозь зону американской блокады в Персидском заливе и вышли в Аравийское море.
Главные тезисы
- Два иранских танкера с нефтью успешно прошли сквозь зону американской блокады в Персидском заливе, пересекая линию 20 апреля.
- Иранский экспорт нефти продолжается, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, что подтверждают данные аналитической компании Vortexa.
Иран обходит блокаду США в Персидском заливе
Данные аналитической компании Vortexa свидетельствуют о том, что суда Hero II и Hedy под флагом Ирана пересекли установленную США линию 20 апреля.
Суммарно эти танкеры способны перевозить до 4 миллионов баррелей нефти.
Они вошли в состав флотилии, которая в обход американских военных кораблей доставила на рынок около 9 миллионов баррелей топлива. Специалисты смогли идентифицировать суда только с помощью спутников, поскольку для обхода контроля экипажи отключают транспондеры.
Из тех судов, которые пересекли эту зону с начала прошлой недели, 19 следовали из Персидского залива, причем 17 из них были с грузом.
Остальные суда также испытывают блокаду США. В частности, подсанкционный танкер "G Summer" сегодня, 22 апреля, пересек пролив, и, по данным систем отслеживания судов, уже прошел предел, за которым действует блокада.
