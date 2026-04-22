Два иранских танкера с нефтью обошли блокаду США в Персидском заливе

По меньшей мере, два иранских танкера с нефтью успешно прошли сквозь зону американской блокады в Персидском заливе и вышли в Аравийское море.

Иран обходит блокаду США в Персидском заливе

Данные аналитической компании Vortexa свидетельствуют о том, что суда Hero II и Hedy под флагом Ирана пересекли установленную США линию 20 апреля.

Суммарно эти танкеры способны перевозить до 4 миллионов баррелей нефти.

Они вошли в состав флотилии, которая в обход американских военных кораблей доставила на рынок около 9 миллионов баррелей топлива. Специалисты смогли идентифицировать суда только с помощью спутников, поскольку для обхода контроля экипажи отключают транспондеры.

Несмотря на угрозы Вашингтона, иранский экспорт продолжается. В настоящее время через линию блокады, простирающуюся от побережья Омана до ирано-пакистанской границы, прошли по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанных с Ираном.

Из тех судов, которые пересекли эту зону с начала прошлой недели, 19 следовали из Персидского залива, причем 17 из них были с грузом.