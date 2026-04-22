Два иранских танкера с нефтью обошли блокаду США в Персидском заливе
Источник:  Bloomberg

По меньшей мере, два иранских танкера с нефтью успешно прошли сквозь зону американской блокады в Персидском заливе и вышли в Аравийское море.

Главные тезисы

  • Два иранских танкера с нефтью успешно прошли сквозь зону американской блокады в Персидском заливе, пересекая линию 20 апреля.
  • Иранский экспорт нефти продолжается, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, что подтверждают данные аналитической компании Vortexa.

Иран обходит блокаду США в Персидском заливе

Данные аналитической компании Vortexa свидетельствуют о том, что суда Hero II и Hedy под флагом Ирана пересекли установленную США линию 20 апреля.

Суммарно эти танкеры способны перевозить до 4 миллионов баррелей нефти.

Они вошли в состав флотилии, которая в обход американских военных кораблей доставила на рынок около 9 миллионов баррелей топлива. Специалисты смогли идентифицировать суда только с помощью спутников, поскольку для обхода контроля экипажи отключают транспондеры.

Несмотря на угрозы Вашингтона, иранский экспорт продолжается. В настоящее время через линию блокады, простирающуюся от побережья Омана до ирано-пакистанской границы, прошли по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанных с Ираном.

Из тех судов, которые пересекли эту зону с начала прошлой недели, 19 следовали из Персидского залива, причем 17 из них были с грузом.

Остальные суда также испытывают блокаду США. В частности, подсанкционный танкер "G Summer" сегодня, 22 апреля, пересек пролив, и, по данным систем отслеживания судов, уже прошел предел, за которым действует блокада.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отбросил циничное предложение Путина касательно Ирана
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп решил продолжить перемирие с Ираном
Donald Trump
Трамп объявил свое решение по Ирану
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Три контейнеровоза попали под обстрелы в Ормузском проливе вблизи Ирана и Омана
Ормузский пролив

