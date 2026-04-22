22 апреля по меньшей мере три контейнеровоза попали под обстрелы в Ормузском проливе вблизи Ирана и Омана. Экипажи судов не пострадали.
Главные тезисы
- Три контейнеровоза были обстреляны в Ормузском проливе возле Ирана и Омана в апреле. Экипажи судов не пострадали.
- Суда, на которые напали, находились под флагами Либерии и Панамы.
Три судна подверглись обстрелам в Ормузском проливе
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе морской безопасности и управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
По словам источников, контейнеровоз под флагом Либерии получил повреждение мостика после артиллерийских и гранатометных обстрелов на северо-востоке Омана.
В UKMTO со ссылкой на капитана судна сообщили, что к контейнеровозу приблизился катер КСИР и обстрелял корабль. Все члены экипажа в безопасности, пожаре или влиянии на окружающую среду в результате инцидента не было.
Источники по морской безопасности сообщили, что на борту катера находились три человека.
Капитан контейнеровоза под греческим управлением также сообщил, что до инцидента не было радиосвязи, и что судну сначала сообщили о разрешении на прохождение по Ормузскому проливу.
Источники по морской безопасности сообщили, что третий контейнеровоз подвергся обстрелу примерно в восьми морских милях к западу от Ирана во время транзита через Ормузский пролив. Судно под флагом Либерии не получило повреждений, однако приостановило движение. Его экипаж находится в безопасности.
К началу войны 28 февраля по Ормузскому проливу обычно перевозили примерно пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
