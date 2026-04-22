22 апреля по меньшей мере три контейнеровоза попали под обстрелы в Ормузском проливе вблизи Ирана и Омана. Экипажи судов не пострадали.

Три судна подверглись обстрелам в Ормузском проливе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе морской безопасности и управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

По словам источников, контейнеровоз под флагом Либерии получил повреждение мостика после артиллерийских и гранатометных обстрелов на северо-востоке Омана.

В UKMTO со ссылкой на капитана судна сообщили, что к контейнеровозу приблизился катер КСИР и обстрелял корабль. Все члены экипажа в безопасности, пожаре или влиянии на окружающую среду в результате инцидента не было.

Источники по морской безопасности сообщили, что на борту катера находились три человека.

Капитан контейнеровоза под греческим управлением также сообщил, что до инцидента не было радиосвязи, и что судну сначала сообщили о разрешении на прохождение по Ормузскому проливу.

UKMTO сообщила, что второй контейнеровоз обстреляли примерно в восьми морских милях к западу от Ирана. Судно под флагом Панамы не пострадало, а члены его экипажа в безопасности.

Источники по морской безопасности сообщили, что третий контейнеровоз подвергся обстрелу примерно в восьми морских милях к западу от Ирана во время транзита через Ормузский пролив. Судно под флагом Либерии не получило повреждений, однако приостановило движение. Его экипаж находится в безопасности.