Иран нагло отказался проводить второй раунд переговоров с США

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ИРИ не планирует проводить новый раунд переговоров с США, отметив, что Вашингтон нарушил соглашение еще на этапе его реализации, упомянув блокаду США Ормузского пролива с 13 апреля и захват иранского контейнеровоза.
Главные тезисы
- Иран отказался проводить второй раунд переговоров с США из-за нарушения соглашения со стороны американской стороны.
- МИД Ирана выразил возмущение блокадой Ормузского пролива и захватом иранского контейнеровоза США, угрожая агрессивными действиями в случае продолжения вражды.
Иран не хочет переговоров с США
Спикер предупредил, что если США и Израиль снова начнут агрессию, иранские силы «отреагируют соответственно».
В то же время, он подтвердил, что 10-пунктное предложение Тегерана, поданное перед первым раундом переговоров в Исламабаде, остается основой для любых переговоров.
Он добавил, что Иран сообщил главному посреднику между двумя сторонами — Пакистан — об этих нарушениях.
Американо-израильская война против Ирана, разгоревшаяся 28 февраля, началась после того, как Иран и США вели переговоры по иранской ядерной программе.
11 апреля две страны провели первые после начала конфликта переговоры, однако им не удалось достичь соглашения о длительном прекращении войны.
