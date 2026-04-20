Иран нагло отказался проводить второй раунд переговоров с США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ИРИ не планирует проводить новый раунд переговоров с США, отметив, что Вашингтон нарушил соглашение еще на этапе его реализации, упомянув блокаду США Ормузского пролива с 13 апреля и захват иранского контейнеровоза.

Главные тезисы

  • Иран отказался проводить второй раунд переговоров с США из-за нарушения соглашения со стороны американской стороны.
  • МИД Ирана выразил возмущение блокадой Ормузского пролива и захватом иранского контейнеровоза США, угрожая агрессивными действиями в случае продолжения вражды.

Иран не хочет переговоров с США

Спикер предупредил, что если США и Израиль снова начнут агрессию, иранские силы «отреагируют соответственно».

В то же время, он подтвердил, что 10-пунктное предложение Тегерана, поданное перед первым раундом переговоров в Исламабаде, остается основой для любых переговоров.

США не усваивают уроки по опыту, и это никогда не приведет к хорошим результатам.

Он добавил, что Иран сообщил главному посреднику между двумя сторонами — Пакистан — об этих нарушениях.

Американо-израильская война против Ирана, разгоревшаяся 28 февраля, началась после того, как Иран и США вели переговоры по иранской ядерной программе.

11 апреля две страны провели первые после начала конфликта переговоры, однако им не удалось достичь соглашения о длительном прекращении войны.

Перемирие между США и Ираном истекает во вторник, 21 апреля, и, по данным медиа, посредники сначала обсуждали проведение нового раунда переговоров в Исламабаде 16 апреля.

