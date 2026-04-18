Военные США готовятся к рейдам на связанные с Ираном танкеры

Американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захват коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни.

США будут захватывать танкеры, связанные с Ираном

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников, американские военные готовятся в ближайшие дни провести рейды на нефтяные танкеры, связанные с Ираном, и захватить коммерческие суда в международных водах, расширяя свои военно-морские операции за пределы Ближнего Востока.

Решение администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран имеет целью заставить иранский режим вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки своей ядерной программе.

Это также позволит США взять под контроль связанные с Ираном суда, включая перевозящие иранскую нефть и находящиеся за пределами Персидского залива и перевозящие оружие.

Министерство финансов США в среду расширило список судов, компаний и лиц, на которые наложены санкции, чтобы усилить давление на незаконную торговлю иранской нефтью.

В прокуратуре округа Колумбия заявили, что работают над разоблачением сетей, поддерживающих иранский режим. Подразделение сыграло ключевую роль в представлении ордеров на арест судов, перевозивших нефть из Венесуэлы и перехваченных американскими военными в Атлантическом и Индийском океанах в этом году.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что США будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или пытающееся оказать поддержку Ирану.