Военные США готовятся к рейдам на связанные с Ираном танкеры

Американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захват коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни.
Главные тезисы
- Американские военные готовятся к проведению рейдов на нефтяные танкеры и захвату судов связанных с Ираном.
- Расширение санкций Министерства финансов США направлено на усиление давления на иранский режим и возвращение открытия Ормузского пролива.
США будут захватывать танкеры, связанные с Ираном
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По словам собеседников, американские военные готовятся в ближайшие дни провести рейды на нефтяные танкеры, связанные с Ираном, и захватить коммерческие суда в международных водах, расширяя свои военно-морские операции за пределы Ближнего Востока.
Решение администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран имеет целью заставить иранский режим вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки своей ядерной программе.
Министерство финансов США в среду расширило список судов, компаний и лиц, на которые наложены санкции, чтобы усилить давление на незаконную торговлю иранской нефтью.
В прокуратуре округа Колумбия заявили, что работают над разоблачением сетей, поддерживающих иранский режим. Подразделение сыграло ключевую роль в представлении ордеров на арест судов, перевозивших нефть из Венесуэлы и перехваченных американскими военными в Атлантическом и Индийском океанах в этом году.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что США будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или пытающееся оказать поддержку Ирану.
По его словам, это будет касаться судов теневого флота, перевозящих иранскую нефть. Эти действия положат начало новому этапу кампании давления США на Тегеран, которую в администрации Трампа назвали «Экономической яростью», по примеру операции против Ирана «Эпическая ярость».
