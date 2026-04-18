Військові США готуються до рейдів на пов'язані з Іраном танкери

Американські військові готуються до висадки на пов'язані з Іраном нафтові танкери та захоплення комерційних суден у міжнародних водах найближчими днями.

США будуть захоплювати танкери, пов’язані з Іраном

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, американські військові готуються найближчими днями провести рейди на нафтові танкери, пов'язані з Іраном, та захопити комерційні судна у міжнародних водах, розширюючи свої військово-морські операції за межі Близького Сходу.

Рішення адміністрації Трампа посилити економічний тиск на Тегеран має на меті змусити іранський режим знову відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо своєї ядерної програми.

Це також дозволить США взяти під контроль пов'язані з Іраном судна, включаючи ті, що перевозять іранську нафту і знаходяться за межами Перської затоки та перевозять зброю.

Міністерство фінансів США в середу розширило список суден, компаній та осіб, на яких накладені санкції, щоб посилити тиск на незаконну торгівлю іранською нафтою.

У прокуратурі округу Колумбія заявили, що працюють над викриттям мереж, які підтримують іранський режим. Підрозділ відіграв ключову роль у поданні ордерів на арешт суден, які перевозили нафту з Венесуели і були перехоплені американськими військовими в Атлантичному та Індійському океанах цього року.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявляв, що США активно переслідуватимуть будь-яке судно під іранським прапором або яке намагається надати підтримку Ірану.