Іран нахабно відмовився проводити другий раунд переговорів зі США

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що ІРІ не планує проводити новий раунд переговорів зі США, зазначивши, що Вашингтон порушив угоду ще на етапі її реалізації, згадавши блокаду США Ормузької протоки з 13 квітня та захоплення іранського контейнеровоза.
Головні тези:
- Іран категорично відмовився від проведення другого раунду переговорів зі США через порушення угоди з боку американської сторони.
- МЗС Ірану висловив обурення щодо блокади Ормузької протоки та захоплення іранського контейнеровоза США, погрожуючи агресивними діями у разі продовження ворожнечі.
Іран не хоче перемовин зі США
Речник попередив, що якщо США та Ізраїль знову почнуть агресію, іранські сили «відреагують відповідно».
Водночас він підтвердив, що 10-пунктна пропозиція Тегерана, подана перед першим раундом переговорів в Ісламабаді, залишається основою для будь-яких переговорів.
Він додав, що Іран повідомив головного посередника між двома сторонами — Пакистан — про ці порушення.
Американо-ізраїльська війна проти Ірану, яка розгорілася 28 лютого, почалася після того, як Іран і США вели переговори щодо іранської ядерної програми.
11 квітня дві країни провели перші після початку конфлікту переговори, однак їм не вдалося досягти угоди стосовно тривалого припинення війни.
