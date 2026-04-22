22 квітня щонайменше три контейнеровози потрапили під обстріли в Ормузькій протоці поблизу Ірану та Оману. Екіпажі суден не постраждали.
Головні тези:
- Три контейнеровози були обстріляні в Ормузькій протоці біля Ірану та Оману в квітні.
- Екіпажі суден не постраждали у результаті обстрілів, однак судна зазнали певних пошкоджень.
- Усі три контейнеровози, обстріляні в Ормузькій протоці, перебували під прапором інших країн: Ліберії та Панами.
Три судна зазнали обстрілів в Ормузькій протоці
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в службі морської безпеки та Управління морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO).
За словами джерел, контейнеровоз під прапором Ліберії отримав пошкодження містка після артилерійського та гранатометного обстрілу на північному сході Оману.
У UKMTO з посиланням на капітана судна повідомили, що до контейнеровоза наблизився катер КВІР і обстріляв корабель. Усі члени екіпажу в безпеці, пожежі чи впливу на навколишнє середовище внаслідок інциденту не було.
Джерела з морської безпеки повідомили, що на борту катера перебували троє людей.
Капітан контейнеровоза під грецьким управлінням, також повідомив, що до інциденту не було радіозв'язку, і що судну спочатку повідомили про дозвіл на проходження Ормузькою протокою.
Джерела з морської безпеки повідомили, що третій контейнеровоз зазнав обстрілу приблизно за вісім морських миль на захід від Ірану під час транзиту через Ормузьку протоку. Судно під прапором Ліберії не отримало пошкоджень, однак припинило рух. Його екіпаж у безпеці.
До початку війни 28 лютого Ормузькою протокою зазвичай перевозили приблизно п'яту частину світових постачань нафти і зрідженого природного газу.
