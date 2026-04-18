Іран обстріляв два судна в Ормузькій протоці

Щонайменше два торговельні судна повідомили про обстріли під час проходу через Ормузьку протоку, що різко загострило ситуацію в одному з ключових енергетичних маршрутів світу. Інцидент стався невдовзі після заяв Тегерана про посилення військового контролю над водним шляхом.

Іран обстрілює судна в Ормузькій протоці

За даними джерел у сфері морської безпеки, судна отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито "закриття протоки" та заборону на прохід.

Паралельно морські трекери зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходив через протоку — перший масштабний рух суден від початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану.

Після обстрілу суден іранські військові заявили про повернення до режиму суворого контролю над протокою, через яку до війни проходило близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою.

У Тегерані пояснили крок діями США, які, за їхніми словами, продовжують блокаду іранських портів і порушують домовленості щодо судноплавства.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у повідомленні в Telegram заявив, що іранські ВМС готові завдати "нових гірких поразок" противникам.

Ці заяви посилили невизначеність на ринку енергоносіїв і підняли ризики перебоїв із постачанням нафти та газу через стратегічний маршрут.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають і можуть принести "досить хороші новини", однак водночас попередив про можливе відновлення бойових дій, якщо угоди не буде досягнуто до завершення тимчасового перемир’я.