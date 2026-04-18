Иран обстрелял два судна в Ормузском проливе

По меньшей мере, два торговых судна сообщили об обстрелах во время прохода через Ормузский пролив, что резко обострило ситуацию в одном из ключевых энергетических маршрутов мира. Инцидент произошел вскоре после заявлений Тегерана об усилении военного контроля над водным путём.

Иран обстреливает суда в Ормузском проливе

По данным источников в сфере морской безопасности, суда получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы "закрытии пролива" и запрете на проход.

Параллельно морские трекеры зафиксировали проходивший через пролив конвой из восьми танкеров — первое масштабное движение судов с начала войны между США и Израилем против Ирана.

После обстрела судов иранские военные заявили о возвращении в режим строгого контроля над проливом, через который до войны проходило около пятой части мировой торговли нефтью.

В Тегеране объяснили шаг действиями США, которые, по их словам, продолжают блокаду иранских портов и нарушают договоренности по судоходству.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в сообщении в Telegram заявил, что иранские ВМС готовы нанести "новые горькие поражения" противникам.

Эти заявления усилили неопределенность на рынке энергоносителей и подняли риски перебоев со снабжением нефти и газа через стратегический маршрут.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и могут принести "достаточно хорошие новости", однако в то же время предупредил о возможном возобновлении боевых действий, если соглашение не будет достигнуто до завершения временного перемирия.