Два іранські танкери з нафтою обійшли блокаду США у Перській затоці
Категорія
Світ
Дата публікації

танкер
Джерело:  Bloomberg

Щонайменше два іранські танкери з нафтою успішно пройшли крізь зону американської блокади в Перській затоці та вийшли в Аравійське море.

Головні тези:

  • Два іранські танкери з нафтою обійшли блокаду США у Перській затоці, перетнувши лінію 20 квітня.
  • Іранський експорт нафти продовжується попри погрози з боку Вашингтона.

Іран обходить блокаду США у Перській затоці

Дані аналітичної компанії Vortexa свідчать, що судна Hero II та Hedy під прапором Ірану перетнули встановлену США лінію 20 квітня.

Сумарно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

Вони увійшли до складу флотилії, яка в обхід американських військових кораблів доставила на ринок близько 9 мільйонів барелів палива. Фахівці змогли ідентифікувати судна лише за допомогою супутників, оскільки для обходу контролю екіпажі вимикають транспондери.

Попри погрози з боку Вашингтона, іранський експорт триває. Наразі через лінію блокади, що простягається від узбережжя Оману до ірано-пакистанського кордону, пройшли щонайменше 34 танкери та газовози, пов’язані з Іраном.

З тих суден, котрі перетнули цю зону з початку минулого тижня, 19 прямували з Перської затоки, причому 17 з них були з вантажем.

Інші судна також випробовують блокаду США. Зокрема, підсанкційний танкер "G Summer" сьогодні, 22 квітня, перетнув протоку, і, за даними систем відстеження суден, вже минув межу, за якою діє блокада.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп відкинув цинічну пропозицію Путіна щодо Ірану
Путін не зміг обдурити Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном
Donald Trump
Трамп оголосив своє рішення щодо Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Три контейнеровози потрапили під обстріли в Ормузькій протоці поблизу Ірану та Оману
Ормузька протока

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?