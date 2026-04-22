Два іранські танкери з нафтою обійшли блокаду США у Перській затоці

Щонайменше два іранські танкери з нафтою успішно пройшли крізь зону американської блокади в Перській затоці та вийшли в Аравійське море.

Іран обходить блокаду США у Перській затоці

Дані аналітичної компанії Vortexa свідчать, що судна Hero II та Hedy під прапором Ірану перетнули встановлену США лінію 20 квітня.

Сумарно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

Вони увійшли до складу флотилії, яка в обхід американських військових кораблів доставила на ринок близько 9 мільйонів барелів палива. Фахівці змогли ідентифікувати судна лише за допомогою супутників, оскільки для обходу контролю екіпажі вимикають транспондери.

Попри погрози з боку Вашингтона, іранський експорт триває. Наразі через лінію блокади, що простягається від узбережжя Оману до ірано-пакистанського кордону, пройшли щонайменше 34 танкери та газовози, пов'язані з Іраном.

З тих суден, котрі перетнули цю зону з початку минулого тижня, 19 прямували з Перської затоки, причому 17 з них були з вантажем.