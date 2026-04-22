Военные США используют антидроновую технологию ВСУ на Ближнем Востоке

Американские военные на протяжении последних недель имплементировали украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии.

Военные США используют антидроновые технологии Украины на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых проинформированных собеседников.

Развертывание украинской техплатформы Sky Map на авиабазе Принца Султана, о чем ранее не сообщалось, является признаком того, как украинские военные стремительно продвинулись вперед в технологиях борьбы против беспилотников.

Речь идет о технологиях, которые были отработаны в боях в течение четырехлетней полномасштабной войны против России.

Отмечается, что украинские военные прибыли на базу США в Саудовской Аравии в последние недели для обучения американских бойцов работе с программой Sky Map, широко используемой украинскими военными для выявления угроз от дронов, в частности беспилотников типа «Шахед», разработанных Ираном.

Также они учили американцев осуществлять контратаки посредством запуска беспилотников-перехватчиков.

Этот тип платформы, как правило, информационная панель с картами и видеопотоками, синтезирует данные с радаров и датчиков для обнаружения входящих угроз.

По словам источника, компания разработала Sky Map как программную платформу для координации борьбы с атаками дронов.

Sky Map — это одна из новых технологий борьбы с дронами, развернутых на базе Принца Султана во время войны США против Ирана.

По словам трех проинформированных собеседников, на базе использовались перехватчики Merops — беспилотник, разработанный Project Eagle, американской компанией, поддерживаемой бывшим генеральным директором Google Эрик Шмидтом.