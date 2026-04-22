Военные США используют антидроновую технологию ВСУ на Ближнем Востоке

Американские военные на протяжении последних недель имплементировали украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Украинские антидроновые технологии успешно имплементированы на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии.
- Технологии борьбы с дронами, разработанные украинскими военными во время конфликта с Россией, применяются американскими военными на Ближнем Востоке.
Военные США используют антидроновые технологии Украины на Ближнем Востоке
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых проинформированных собеседников.
Развертывание украинской техплатформы Sky Map на авиабазе Принца Султана, о чем ранее не сообщалось, является признаком того, как украинские военные стремительно продвинулись вперед в технологиях борьбы против беспилотников.
Речь идет о технологиях, которые были отработаны в боях в течение четырехлетней полномасштабной войны против России.
Также они учили американцев осуществлять контратаки посредством запуска беспилотников-перехватчиков.
Этот тип платформы, как правило, информационная панель с картами и видеопотоками, синтезирует данные с радаров и датчиков для обнаружения входящих угроз.
По словам источника, компания разработала Sky Map как программную платформу для координации борьбы с атаками дронов.
Sky Map — это одна из новых технологий борьбы с дронами, развернутых на базе Принца Султана во время войны США против Ирана.
По словам трех проинформированных собеседников, на базе использовались перехватчики Merops — беспилотник, разработанный Project Eagle, американской компанией, поддерживаемой бывшим генеральным директором Google Эрик Шмидтом.
