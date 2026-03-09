Украинские дроны будут защищать военные базы США в Иордании — Зеленский
Украинские дроны будут защищать военные базы США в Иордании — Зеленский

Источник:  The New York Times

Украина направила дроны и эксперты для защиты американских баз в Иордании. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украина оказывает США помощь в защите военных баз в Иордании

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью.

Президент отметил, что Соединенные Штаты обратились за помощью 5 марта, и украинская группа вылетела на следующий день. Ожидается, что она скоро прибудет на Ближний Восток.

Мы немедленно отреагировали. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов.

Владимир Зеленский

В дни после начала американо-израильской войны в Иране, по словам Зеленского, он и его команда принимали звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбами о помощи.

При этом Украина также заявила, что предоставит помощь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня.

Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень крепкие отношения с Россией".

Посему я сказал: послушайте, может, они поговорят с русскими, и русские сделают паузу. В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их.

Согласно ежедневным данным ВВС Украины, проанализированным NYT, Украина теперь может уничтожать большинство российских односторонних ударных беспилотников. В феврале Россия отправила около 5000 односторонних ударных беспилотников и ложных целей в украинские города. Украина сбила около 87 процентов из них.

