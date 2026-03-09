Украинские дроны будут защищать военные базы США в Иордании — Зеленский

Украина направила дроны и эксперты для защиты американских баз в Иордании. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украина направила дроны-перехватчики и экспертов для защиты военных баз США в Иордании по запросу американской стороны.
- Президент Украины Владимир Зеленский активно взаимодействует со странами Ближнего Востока, предоставляя помощь и поддержку в обеспечении безопасности.
- Украина сбила около 87% российских односторонних ударных беспилотников.
Украина оказывает США помощь в защите военных баз в Иордании
Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью.
В дни после начала американо-израильской войны в Иране, по словам Зеленского, он и его команда принимали звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбами о помощи.
Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень крепкие отношения с Россией".
Посему я сказал: послушайте, может, они поговорят с русскими, и русские сделают паузу. В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их.
Согласно ежедневным данным ВВС Украины, проанализированным NYT, Украина теперь может уничтожать большинство российских односторонних ударных беспилотников. В феврале Россия отправила около 5000 односторонних ударных беспилотников и ложных целей в украинские города. Украина сбила около 87 процентов из них.
