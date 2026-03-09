Українcькі дрони захищатимуть військові бази США у Йорданії — Зеленський

Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Україна надає США допомогу у захисті військових баз в Йорданії

Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з безпілотників для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю .

Президент зазначив, що Сполучені Штати звернулися за допомогою 5 березня, і українська група вилетіла наступного дня. Очікується, що вона скоро прибуде на Близький Схід. Поширити

Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми відправимо наших експертів. Володимир Зеленський Президент України

У дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані, за словами Зеленського, він і його команда приймали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханнями про допомогу.

При цьому Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в підштовхуванні Росії до припинення вогню. Поширити

Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з Росією".

Тому я сказав: Послухайте, може, вони поговорять з росіянами, і росіяни зроблять паузу. У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх.

Згідно з щоденними даними ВПС України, проаналізованими NYT, Україна тепер може знищувати більшість російських односторонніх ударних безпілотників. У лютому Росія відправила близько 5000 односторонніх ударних безпілотників і помилкових цілей в українські міста. Україна збила близько 87 відсотків з них.