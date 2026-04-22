Військові США запровадили антидронову технологію ЗСУ на Близькому Сході

Американські військові впродовж останніх тижнів імплементували українську технологію для боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії.
Головні тези:
- Українські антидронові технології впроваджені у США на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії.
- Військові України швидко розвивали технології боротьби з дронами під час війни з Росією, що забезпечило їм передові позиції в цій галузі.
Військові США використовують антидронові технології України на Близькому Сході
Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох проінформованих співрозмовників.
Розгортання української техплатформи Sky Map на авіабазі Принца Султана, про що раніше не повідомлялося, є ознакою того, як українські військові стрімко просунулися вперед у технологіях із боротьби проти безпілотників.
Йдеться про технології, які були відпрацьовані в боях протягом чотирирічної повномасштабної війни проти Росії.
Також вони навчали американців здійснювати контратаки за допомогою запуску безпілотників-перехоплювачів.
Цей тип платформи, зазвичай інформаційна панель з картами та відеопотоками, синтезує дані з радарів та датчиків для виявлення вхідних загроз.
За словами джерела, компанія розробила Sky Map як програмну платформу для координації боротьби з атаками дронів.
Sky Map — це одна з нових технологій боротьби з дронами, розгорнутих на базі Принца Султана під час війни США проти Ірану.
За словами трьох проінформованих співрозмовників, на базі використовувалися перехоплювачі Merops — безпілотник, розроблений Project Eagle, американською компанією, яку підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.
