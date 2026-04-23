Військові США перехопили ще 3 танкери під іранським прапором
Категорія
Світ
Дата публікації

танкери Ірану
Джерело:  Reuters

Американські військові перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і відводять їх від позицій поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Головні тези:

  • США перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах.
  • Військові продовжують дії зі зблокування торгівлі з Іраном, захоплюючи іранські судна.
  • Центральне командування США повідомило про перехоплення супертанкера та інших танкерів.

США перехопили танкери під іранським прапором в азійських водах

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у судноплавній галузі, передає Укрінформ.

Після того, як Вашингтон ввів морську блокаду торгівлі з і до Ірану, американські війська за останні дні захопили іранське вантажне судно та нафтовий танкер.

Крім того, за даними двох американських та індійських джерел у судноплавній галузі та двох окремих західних джерел з питань морської безпеки, США перехопили щонайменше ще три нафтові танкери під іранським прапором.

Одним із суден був супертанкер Deep Sea під іранським прапором, який був частково завантажений нафтою, згідно з джерелами та даними про відстеження суден MarineTraffic.

Також було перехоплено менше судно під іранським прапором Sevin, яке мало максимальну місткість 1 мільйон барелів і перевозило 65% свого вантажу.

Ще перехоплено супертанкер під іранським прапором Dorena, повністю завантажений 2 мільйонами барелів нафти. Центральне командування США (CENTCOM) повідомило в cереду, що Dorena перебуває під супроводом есмінця ВМС США в Індійському океані після спроби порушити блокаду. Про долю двох інших танкерів американські військові не згадали.

За даними джерел у судноплавній галузі, американські сили, ймовірно, перехопили танкер Derya під іранським прапором. Судно не встигло розвантажити іранську нафту в Індії до того, як у неділю закінчився термін дії американського винятку з санкцій щодо закупівлі іранської нафти. За даними MarineTraffic, востаннє це судно бачили біля західного узбережжя Індії в п’ятницю.

CENTCOM заявило 23 квітня, що з початку блокади суден, які входять або виходять з іранських портів, американські військові змусили 21 судно розвернутися або повернутися в порт.

Третє джерело з питань морської безпеки повідомило, що американські військові планують перехоплювати іранські судна подалі від Ормузької протоки, у відкритих водах, щоб уникнути ризику натрапити на плавучі міни під час операцій.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?