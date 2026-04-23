Військові США перехопили ще 3 танкери під іранським прапором

Американські військові перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і відводять їх від позицій поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

США перехопили танкери під іранським прапором в азійських водах

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у судноплавній галузі, передає Укрінформ.

Після того, як Вашингтон ввів морську блокаду торгівлі з і до Ірану, американські війська за останні дні захопили іранське вантажне судно та нафтовий танкер.

Крім того, за даними двох американських та індійських джерел у судноплавній галузі та двох окремих західних джерел з питань морської безпеки, США перехопили щонайменше ще три нафтові танкери під іранським прапором.

Одним із суден був супертанкер Deep Sea під іранським прапором, який був частково завантажений нафтою, згідно з джерелами та даними про відстеження суден MarineTraffic.

Також було перехоплено менше судно під іранським прапором Sevin, яке мало максимальну місткість 1 мільйон барелів і перевозило 65% свого вантажу.

Ще перехоплено супертанкер під іранським прапором Dorena, повністю завантажений 2 мільйонами барелів нафти. Центральне командування США (CENTCOM) повідомило в cереду, що Dorena перебуває під супроводом есмінця ВМС США в Індійському океані після спроби порушити блокаду. Про долю двох інших танкерів американські військові не згадали.

За даними джерел у судноплавній галузі, американські сили, ймовірно, перехопили танкер Derya під іранським прапором. Судно не встигло розвантажити іранську нафту в Індії до того, як у неділю закінчився термін дії американського винятку з санкцій щодо закупівлі іранської нафти. За даними MarineTraffic, востаннє це судно бачили біля західного узбережжя Індії в п’ятницю.

CENTCOM заявило 23 квітня, що з початку блокади суден, які входять або виходять з іранських портів, американські військові змусили 21 судно розвернутися або повернутися в порт.

Третє джерело з питань морської безпеки повідомило, що американські військові планують перехоплювати іранські судна подалі від Ормузької протоки, у відкритих водах, щоб уникнути ризику натрапити на плавучі міни під час операцій.