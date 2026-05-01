16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень через іранські атаки
Категорія
Світ
Дата публікації

16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень через іранські атаки

шахед
Джерело:  CNN

Унаслідок дронових атак Ірану щонайменш 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження; перебувати на них "неможливо".

Головні тези:

  • Іранські дронові атаки призвели до пошкодження щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході, деякі з них стали неможливими для використання.
  • Атаки були швидкими і чіткими, виконані з використанням сучасних технологій, що дозволило Ірану нанести значні збитки американським військам.

Іран дронами пошкодив 16 військових баз США на Близькому Сході

За даними видання, хаб "Кемп Бюрінг" на території Кувейту отримав "значні пошкодження", через що американські військові "покинули його". Також пошкоджені бази на території ОАЕ та Катару, у Саудівській Аравії та на Кіпрі.

Ми ніколи такого не бачили. Це були швидкі та чіткі атаки на бази США сучасними технологіями, — повідомило джерело CNN серед американських військових.

Іран також "міг знищити" дроновими атаками різноманітне військове обладнання: військові літаки, обладнання звʼязку, радіолокаційні системи ППО тощо.

CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану — близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявляли у міністерстві оборони США, а саме, що Америка витратила 25 мільярдів доларів на ведення війни.

7 квітня Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану та відкласти "нищівну атаку" на нього на два тижні за умови, що Ормузька протока буде розблокована. За його словами, припинення вогню буде двостороннім, а іранська пропозиція з 10 пунктів є прийнятною основою для переговорів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що безпечний прохід Ормузькою протокою протягом двох тижнів можливий "за умов координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень".

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?