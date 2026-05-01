16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень через іранські атаки

Унаслідок дронових атак Ірану щонайменш 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження; перебувати на них "неможливо".
Головні тези:
- Іранські дронові атаки призвели до пошкодження щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході, деякі з них стали неможливими для використання.
- Атаки були швидкими і чіткими, виконані з використанням сучасних технологій, що дозволило Ірану нанести значні збитки американським військам.
За даними видання, хаб "Кемп Бюрінг" на території Кувейту отримав "значні пошкодження", через що американські військові "покинули його". Також пошкоджені бази на території ОАЕ та Катару, у Саудівській Аравії та на Кіпрі.
Іран також "міг знищити" дроновими атаками різноманітне військове обладнання: військові літаки, обладнання звʼязку, радіолокаційні системи ППО тощо.
CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану — близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявляли у міністерстві оборони США, а саме, що Америка витратила 25 мільярдів доларів на ведення війни.
7 квітня Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану та відкласти "нищівну атаку" на нього на два тижні за умови, що Ормузька протока буде розблокована. За його словами, припинення вогню буде двостороннім, а іранська пропозиція з 10 пунктів є прийнятною основою для переговорів.
