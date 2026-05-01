16 военных баз США на Ближнем Востоке получили повреждения из-за иранских атак

В результате дроновых атак Ирана по меньшей мере 16 военных баз США на Ближнем Востоке получили повреждения. Некоторые базы получили серьезные повреждения; находиться на них "невозможно".
Главные тезисы
- По меньшей мере 16 военных баз США на Ближнем Востоке получили повреждения из-за иранских дроновых атак.
- Иран использовал современные технологии для нанесения ущерба американским войскам, включая разрушение военного оборудования.
По данным издания, хаб "Кэмп Бюринг" на территории Кувейта получил "значительные повреждения", из-за чего американские военные "оставили его". Также повреждены базы на территории ОАЭ и Катара, Саудовской Аравии и Кипре.
Иран также "мог уничтожить" дроновыми атаками разнообразное военное оборудование: военные самолеты, оборудование связи, радиолокационные системы ПВО и т.д.
CNN также сообщает, что реальная сумма расходов на войну против Ирана составляет около 50 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем заявляли в министерстве обороны США, а именно, что Америка потратила 25 миллиардов долларов на ведение войны.
7 апреля Трамп сообщил, что согласился приостановить бомбардировку Ирана и отложить "сокрушительную атаку" на него на две недели при условии, что Ормузский пролив будет разблокирован. По его словам, прекращение огня будет двусторонним, а иранское предложение из 10 пунктов является приемлемым основанием для переговоров.
