Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США

нафта
Джерело:  Bloomberg

Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію.

Головні тези:

  • Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США в Ормузькій протоці з метою уникнення перевищення граничних потужностей.
  • Іранська нафтова промисловість має багаторічний досвід підготовки до різних сценаріїв у разі військових або економічних обмежень.

Іран скорочує видобуток нафти

Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії.

Тому, як каже джерело, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати перевищувати граничні потужності, а не чекати повного заповнення резервуарів.

Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни.

У нас достатньо досвіду і знань. Ми не турбуємося, — сказав представник Іранської асоціації експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Хамід Хоссейні.

Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли США вийшли з іранської ядерної угоди 2018 року і ввели санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток.

Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявилися далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні в наступні роки зріс.

При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише в тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж США, на тлі економічних наслідків.

5 днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне. Зокрема, через переповнення нафтосховищ.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
США планують використати гіперзвукову ракету Dark Eagle у війні проти Ірану
ракета
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Війна з Іраном завершена — Трамп звернувся до Конгресу США
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іран нахабно вимагає у США відкласти переговори щодо ядерної програми
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?