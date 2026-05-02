Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію.
Головні тези:
- Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США в Ормузькій протоці з метою уникнення перевищення граничних потужностей.
- Іранська нафтова промисловість має багаторічний досвід підготовки до різних сценаріїв у разі військових або економічних обмежень.
Іран скорочує видобуток нафти
Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії.
Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни.
У нас достатньо досвіду і знань. Ми не турбуємося, — сказав представник Іранської асоціації експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Хамід Хоссейні.
Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли США вийшли з іранської ядерної угоди 2018 року і ввели санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток.
Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявилися далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні в наступні роки зріс.
При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише в тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж США, на тлі економічних наслідків.
