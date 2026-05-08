Россия планировала предоставить Ирану 5 тыс дронов на оптоволокне для противодействия США — инсайдеры
Источник:  The Economist

Россия готовилась предоставить Ирану тысячи современных беспилотников, в том числе 5000 дронов небольшого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые трудно обнаружить и заглушить, а также собиралась научить иранских военных применять их против американских сил в Персидском заливе.

Главные тезисы

  • Россия планировала поставить Ирану 5000 дронов на оптоволокне для противодействия США в Персидском заливе.
  • Секретный план включал поставки дронов на оптоволокне и дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink.

РФ планировала предоставить Ирану дроны и инструкторов

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на полученный из надежного источника конфиденциальный документ.

Отмечается, что секретный план предусматривает предоставление Россией Ирана 5000 волоконно-оптических дронов малой дальности, подобных используемым в войне в Украине, неизвестное количество дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink и обучение иранскому персоналу использованию обоих типов.

Утверждается, что 10-страничный документ, подготовленный российской военной разведкой (ГРУ), содержит шесть диаграмм и карту с изображением островов у побережья Ирана.

Предполагается, что план был составлен в начале войны, когда казалась реальной вероятность американского десантного наземного вторжения на территорию Ирана, для потенциального захвата острова Харк, важного нефтяного терминала.

В документе предлагается набрать операторов беспилотников из числа примерно 10 тысяч иранских студентов, обучающихся в российских университетах. Другими общинами, которых потенциально можно было бы привлечь, являются таджики, говорящие как на русском, так и на персидском языках, и алавитское меньшинство в Сирии, лояльное к свергнутому режиму Башара Асада.

Это первое свидетельство того, что Россия была готова поставлять Ирану инновационное оружие в большом количестве для нанесения значительных потерь американским и союзническим силам, отмечает издание.

Пока нет подтверждения, было ли предложение реализовано и получил ли Иран дроны по этому плану.

