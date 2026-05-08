Россия планировала предоставить Ирану 5 тыс дронов на оптоволокне для противодействия США — инсайдеры

Россия готовилась предоставить Ирану тысячи современных беспилотников, в том числе 5000 дронов небольшого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые трудно обнаружить и заглушить, а также собиралась научить иранских военных применять их против американских сил в Персидском заливе.
Главные тезисы
- Россия планировала поставить Ирану 5000 дронов на оптоволокне для противодействия США в Персидском заливе.
- Секретный план включал поставки дронов на оптоволокне и дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink.
РФ планировала предоставить Ирану дроны и инструкторов
Об этом сообщает The Economist со ссылкой на полученный из надежного источника конфиденциальный документ.
Утверждается, что 10-страничный документ, подготовленный российской военной разведкой (ГРУ), содержит шесть диаграмм и карту с изображением островов у побережья Ирана.
Предполагается, что план был составлен в начале войны, когда казалась реальной вероятность американского десантного наземного вторжения на территорию Ирана, для потенциального захвата острова Харк, важного нефтяного терминала.
В документе предлагается набрать операторов беспилотников из числа примерно 10 тысяч иранских студентов, обучающихся в российских университетах. Другими общинами, которых потенциально можно было бы привлечь, являются таджики, говорящие как на русском, так и на персидском языках, и алавитское меньшинство в Сирии, лояльное к свергнутому режиму Башара Асада.
Пока нет подтверждения, было ли предложение реализовано и получил ли Иран дроны по этому плану.
