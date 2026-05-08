Росія планувала надати Ірану 5 тис дронів на оптоволокні для протидії США — інсайдери

Росія готувалась надати Ірану тисячі сучасних безпілотників, зокрема 5000 дронів невеликого радіуса дії з оптоволоконним управлінням, які важко виявити та заглушити, а також збиралась навчити іранських військових застосовувати їх проти американських сил у Перській затоці.
Головні тези:
- Росія мала намір надати Ірану 5000 сучасних дронів та провести навчання їх використанню проти американських сил у Перській затоці.
- Секретний план включав постачання дронів на оптоволокні та далекобійних дронів із супутниковим наведенням Starlink.
РФ планувала надати Ірану дрони та інструкторів
Про це повідомляє The Economist із посиланням на отриманий з надійного джерела конфіденційний документ.
Стверджується, що 10-сторінковий документ, підготовлений російською військовою розвідкою (ГРУ), містить шість діаграм та карту із зображенням островів біля узбережжя Ірану.
Припускається, що план був складений на початку війни, коли здавалася реальною ймовірність американського наземного десантного вторгнення на територію Ірану, для потенційного захоплення острова Харк, важливого нафтового термінала.
У документі пропонується набрати операторів безпілотників з числа приблизно 10 000 іранських студентів, які навчаються в російських університетах. Іншими громадами, яких потенційно можна було б залучити, є таджики, які розмовляють як російською, так і перською мовами, та алавітська меншина в Сирії, лояльна до поваленого режиму Башара Асада.
Наразі немає підтвердження, чи була пропозиція реалізована та, чи отримав Іран дрони за цим планом.
