Ціни на нафту знову можуть різко зрости — аналітики

Джерело:  Bloomberg

Аналітики інформаційної агенції Bloomberg звертають увагу на те, що світові запаси нафти скорочуються з аномальною швидкістю. На цьому тлі існує висока ймовірність екстремальних стрибків цін, а також браку пального загалом.

Головні тези:

  • Європі загрожує дійсно серйозний дефіцит авіаційного палива.
  • Ба більше, у Штатах внутрішні запаси “чорного золота” й палива впали до рівня нижче історичних середніх показників.

Чого чекати від цін на нафту

Згідно з прогнозами аналітиків, стрімке скорочення запасів вказує на те, що ринок довше залишатиметься вразливим до майбутніх перебоїв навіть після завершення війни на Близькому Сході.

Експерти Morgan Stanley вказують на те, що світові запаси “чорного золота” зменшувалися приблизно на 4,8 млн барелів щодня у період з 1 березня по 25 квітня.

Що важливо розуміти, близько 60% цього показника припадає саме на нафту, а 40% — на нафтопродукти.

Тривожним знаком є також те, що глобальні видимі запаси нафти вже наближаються до найнижчого рівня за останні 8 років.

Найгостріші проблеми зафіксовані в кількох країнах Азії, які залежать від імпорту палива.

Зокрема, йдеться про Індонезію, В'єтнам, Пакистан та Філіппіни. У трейдерів вони викликають найбільше занепокоєнь — вважається, що запаси цих країн можуть досягти критичного рівня вже за місяць.

