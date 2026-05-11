Ціни на нафту стрімко зросли після заяв Трампа щодо Ірану

Ціни на нафту різко зросли 11 травня, після того як президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на американську мирну ініціативу неприйнятною.

Ціни на нафту зростають: яка причина

Нафта Brent подорожчала на 4,16 долара — до 105,45 долара за барель. Американська нафта WTI зросла на 4,38 долара — до 99,80 долара за барель.

Минулого тижня обидва контракти впали на 6% — тоді ринки сподівалися на швидке завершення конфлікту та відкриття Ормузької протоки.

Нафтовий ринок продовжує торгуватися як геополітична машина заголовків, ціни різко коливаються на основі кожного коментаря, відмови чи попередження з Вашингтона та Тегерана, — пояснює старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що увага ринку зараз зосереджена на візиті Трампа до Китаю. За його словами, є сподівання, що американському президенту вдасться переконати Пекін використати вплив на Іран задля досягнення повноцінного припинення вогню.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Насер заявив, що за останні два місяці світ втратив близько 1 мільярда барелів нафти. За його словами, навіть після відновлення постачань ринку знадобиться час для стабілізації.

Аналітики банку ING вважають, що навіть після завершення гострої фази конфлікту геополітична надбавка до ціни на нафту нікуди не зникне — через ризик нових збоїв в Ормузькій протоці та виснаження резервів.

Їхній прогноз:

Brent залишатиметься вище 90 доларів за барель до кінця 2026 року;

У 2027 році ціна знизиться до 80-85 доларів за барель.