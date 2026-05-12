Трамп планує відновити удари по Ірану — інсайдери

Як вдалося дізнатися журналістам CNN, американський лідер Дональд Трамп роздратований тим, як офіційний Тегеран проводить перемовини про завершення війни. Саме тому президент США дедалі частіше схиляється до думки, що потрібно відновити бойові дії на Близькому Сході, однак фінального рішення досі не ухвалив.
Головні тези:
- Війна на Близькому Сході знову може повернутися в гарячу фазу.
- Трамп обурений, оскільки не може добитися від Тегерана бажаних поступок.
Іран знову розлютив Трампа
Як стверджують інсайдери, вже незабаром терпець очільника Білого дому може увірватися, особливо на тлі довготривалого блокування Ормузької протоки.
Ба більше, вказано, що Дональд Трамп сприймає розкол в іранському керівництві як перешкоду, через яку він не може добитися суттєвих поступок в перемовинах щодо ядерної програми.
Анонімні джерела наголошують: остання відповідь офіційного Тегерану, яку президент США визнав "абсолютно неприйнятною" і "дурною", змусила кількох посадовців засумніватися в тому, чи готовий іранський режим зайняти серйозну позицію на переговорах.
Загалом члени команди Дональда Трампа мають різні бачення ситуації, що склалася, а також пропонують різні сценарії її вирішення.
