Рейтинги Трампа у США невпинно падають

Останні гучні заяви та скандальні рішення президента США Дональда Трампа призвели до того, що серед незалежних виборців схвалення діяльності очільника Білого дому обвалилося до рекордно низьких 25%.
Головні тези:
- Серед республіканців MAGA загальний рівень схвалення Трампа сягає 95%.
- Попри це, президент США почав втрачати своїх головних прихильників.
Трамп продовжує втрачати довіру американців
На те, що очільник Білого дому стрімко руйнує свою політичну репутацію вказують нещодовні опитування ABC News/Washington Post/Ipsos.
Їхні результати свідчать про те, що рейтинг схвалення Трампа загалом просів до 37%.
Ба більше, вказано, що рейтинг несхвалення сягнув аж 62% — цей показник є рекордно високим у межах обох каденцій республіканця.
Однією з ключових проблем для президента США наразі є те, що дві третини американців переконані — країна рухається в неправильному напрямку.
Попри це, стало відомо, що та частина республіканців, яка завжди рішуче підтримувала Трампа, різко скоротилася
Що важливо розуміти, йдеться про 45% у травні 2026 на противагу 53% у вересні 2025 року.
Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про найнижчий показник серед республіканців за обидва терміни.
