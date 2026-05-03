Рейтинги Трампа у США невпинно падають

Останні гучні заяви та скандальні рішення президента США Дональда Трампа призвели до того, що серед незалежних виборців схвалення діяльності очільника Білого дому обвалилося до рекордно низьких 25%.

Трамп продовжує втрачати довіру американців

На те, що очільник Білого дому стрімко руйнує свою політичну репутацію вказують нещодовні опитування ABC News/Washington Post/Ipsos.

Їхні результати свідчать про те, що рейтинг схвалення Трампа загалом просів до 37%.

Ба більше, вказано, що рейтинг несхвалення сягнув аж 62% — цей показник є рекордно високим у межах обох каденцій республіканця.

Однією з ключових проблем для президента США наразі є те, що дві третини американців переконані — країна рухається в неправильному напрямку.

Загальний рейтинг схвалення Трампа підтримується прихильниками його партії. Аж 85% республіканців схвалюють Трампа, і ця цифра майже не змінилася за його другий термін. Поширити

Попри це, стало відомо, що та частина республіканців, яка завжди рішуче підтримувала Трампа, різко скоротилася

Що важливо розуміти, йдеться про 45% у травні 2026 на противагу 53% у вересні 2025 року.

Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про найнижчий показник серед республіканців за обидва терміни.