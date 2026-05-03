Рейтинги Трампа в США продолжают снижаться

Последние громкие заявления и скандальные решения президента США Дональда Трампа привели к тому, что среди независимых избирателей одобрение деятельности главы Белого дома обрушилось до рекордно низких 25%.
Главные тезисы
- Среди республиканцев MAGA общий уровень одобрения Трампа составляет 95%.
- Несмотря на это, президент США начал терять своих главных поклонников.
Трамп продолжает терять доверие американцев
На то, что глава Белого дома стремительно разрушает свою политическую репутацию, указывают недавние опросы ABC News/Washington Post/Ipsos.
Их результаты свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Трампа в целом просел до 37%.
Более того, указано, что рейтинг неодобрения достиг 62% — этот показатель рекордно высокий в пределах обеих каденций республиканца.
Одной из ключевых проблем для президента США является то, что две трети американцев убеждены — страна движется в неправильном направлении.
Несмотря на это, стало известно, что часть республиканцев, которая всегда решительно поддерживала Трампа, резко сократилась.
Что важно понимать, речь идет о 45% в мае 2026 года в противовес 53% в сентябре 2025 года.
Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о самом низком показателе среди республиканцев за оба срока.
