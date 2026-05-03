Рейтинги Трампа в США продолжают снижаться

Последние громкие заявления и скандальные решения президента США Дональда Трампа привели к тому, что среди независимых избирателей одобрение деятельности главы Белого дома обрушилось до рекордно низких 25%.

Трамп продолжает терять доверие американцев

На то, что глава Белого дома стремительно разрушает свою политическую репутацию, указывают недавние опросы ABC News/Washington Post/Ipsos.

Их результаты свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Трампа в целом просел до 37%.

Более того, указано, что рейтинг неодобрения достиг 62% — этот показатель рекордно высокий в пределах обеих каденций республиканца.

Одной из ключевых проблем для президента США является то, что две трети американцев убеждены — страна движется в неправильном направлении.

Общий рейтинг одобрения Трампа поддерживается сторонниками его партии. 85% республиканцев одобряют Трампа, и эта цифра почти не изменилась за его второй срок. Поделиться

Несмотря на это, стало известно, что часть республиканцев, которая всегда решительно поддерживала Трампа, резко сократилась.

Что важно понимать, речь идет о 45% в мае 2026 года в противовес 53% в сентябре 2025 года.

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о самом низком показателе среди республиканцев за оба срока.