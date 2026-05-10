Економічна політика Трампа не подобається понад 50% громадян США

Як показує опитування, війна з Іраном та інфляція негативно впливають на рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа та погіршують перспективи республіканців на проміжних виборах.

Економічну політику Трампа не схвалює 58% американців

Згідно з новим опитуванням FT, більше половини американських виборців незадоволені тим, як Дональд Трамп бореться з інфляцією та керує економікою.

Майже 58% — заявили, що "категорично" або "дещо" не схвалюють дії президента щодо інфляції та вартості життя.

Трохи більше 50% заявили, що не схвалюють дії президента щодо зайнятості та економіки, а більша частка — 55% — виборців зазначили, що мита Трампа завдали шкоди економіці США.

Лише приблизно кожен четвертий виборець заявив, що торговельна політика президента США допомогла економіці.

Опитування показує, що введені Трампом мита та війна з Іраном погіршують перспективи його партії на проміжних виборах.