Экономическая политика Трампа не нравится более 50% граждан США
Источник:  The Financial Times

Как показывает опрос, война с Ираном и инфляция оказывают негативное влияние на рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа и ухудшают перспективы республиканцев на промежуточных выборах.

Главные тезисы

  • Более половины американцев недовольны экономической политикой Трампа, включая его действия по инфляции, занятости и пошлинам.
  • Исследование показывает, что многие избиратели не одобряют подход Трампа к экономическим вопросам, что может отразиться на будущих выборах.

Экономическую политику Трампа не одобряет 58% американцев

Согласно новому опросу FT, более половины американских избирателей недовольны тем, как Дональд Трамп борется с инфляцией и управляет экономикой.

Почти 58% заявили, что "категорически" или "несколько" не одобряют действия президента по инфляции и стоимости жизни.

Чуть больше 50% заявили, что не одобряют действия президента по занятости и экономике, а большая часть — 55% избирателей отметили, что пошлины Трампа нанесли ущерб экономике США.

Лишь приблизительно каждый четвертый избиратель заявил, что торговая политика президента США помогла экономике.

Опрос показывает, что введенные Трампом пошлины и война с Ираном усугубляют перспективы его партии на промежуточных выборах.

Общенациональный опрос, проведенный на прошлой неделе исследовательской компанией Focaldata, показал, что инфляция и стоимость жизни являются самыми острыми проблемами для избирателей накануне промежуточных выборов в ноябре, когда будет решаться контроль над обеими палатами Конгресса.

