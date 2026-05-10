Экономическая политика Трампа не нравится более 50% граждан США

Как показывает опрос, война с Ираном и инфляция оказывают негативное влияние на рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа и ухудшают перспективы республиканцев на промежуточных выборах.
Главные тезисы
- Более половины американцев недовольны экономической политикой Трампа, включая его действия по инфляции, занятости и пошлинам.
- Исследование показывает, что многие избиратели не одобряют подход Трампа к экономическим вопросам, что может отразиться на будущих выборах.
Экономическую политику Трампа не одобряет 58% американцев
Согласно новому опросу FT, более половины американских избирателей недовольны тем, как Дональд Трамп борется с инфляцией и управляет экономикой.
Почти 58% заявили, что "категорически" или "несколько" не одобряют действия президента по инфляции и стоимости жизни.
Чуть больше 50% заявили, что не одобряют действия президента по занятости и экономике, а большая часть — 55% избирателей отметили, что пошлины Трампа нанесли ущерб экономике США.
Опрос показывает, что введенные Трампом пошлины и война с Ираном усугубляют перспективы его партии на промежуточных выборах.
Общенациональный опрос, проведенный на прошлой неделе исследовательской компанией Focaldata, показал, что инфляция и стоимость жизни являются самыми острыми проблемами для избирателей накануне промежуточных выборов в ноябре, когда будет решаться контроль над обеими палатами Конгресса.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-