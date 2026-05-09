НАТО готовится к новому решению Трампа, которое ударит по Альянсу
Источник:  Bloomberg

Члены НАТО уже ожидают, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит о новом выводе американских войск с территории Европы.

Главные тезисы

  • США уже рассматривают возможность изменений в планах размещения ракет большой дальности и участия в военных учениях в Европе.
  • Возможно перенаправление части войск в страны, которые считаются более лояльными, в частности, в Польшу.

В НАТО готовятся к худшим сценариям

Недавно глава Белого дома объявил о сокращении американского военного контингента в Германии — оттуда выводят 5000 солдат США.

Однако, как удалось узнать Bloomberg от своих инсайдеров, в НАТО считают, что это только начало.

Да и сам Дональд Трамп не скрывает, что впереди новые решения, которые могут стать серьезными ударами по Альянсу.

Анонимные источники утверждают, что американские власти также могут пересмотреть планы размещения американских ракет большой дальности в Германии, принятые еще при президентстве Джо Байдена.

Дипломаты стран НАТО уже озвучили предположение, что под сокращения американского присутствия могут попасть Италия и Испания.

Более того, команда Трампа оценивает возможность прекращения участия Штатов в части военных учений в Европе.

По данным источников, Вашингтон может перенаправить часть войск в страны, которые администрация Трампа считает более лояльными. В частности, речь идет о Польше, которая давно добивается увеличения американского военного присутствия.

