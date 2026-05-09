НАТО готовится к новому решению Трампа, которое ударит по Альянсу

Члены НАТО уже ожидают, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит о новом выводе американских войск с территории Европы.

В НАТО готовятся к худшим сценариям

Недавно глава Белого дома объявил о сокращении американского военного контингента в Германии — оттуда выводят 5000 солдат США.

Однако, как удалось узнать Bloomberg от своих инсайдеров, в НАТО считают, что это только начало.

Да и сам Дональд Трамп не скрывает, что впереди новые решения, которые могут стать серьезными ударами по Альянсу.

Анонимные источники утверждают, что американские власти также могут пересмотреть планы размещения американских ракет большой дальности в Германии, принятые еще при президентстве Джо Байдена.

Дипломаты стран НАТО уже озвучили предположение, что под сокращения американского присутствия могут попасть Италия и Испания.

Более того, команда Трампа оценивает возможность прекращения участия Штатов в части военных учений в Европе.