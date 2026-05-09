НАТО готується до нового рішення Трампа, яке вдарить по Альянсу

Члени НАТО вже чекають на те, що президент США Дональд Трамп незабаром оголосить про нове виведення американських військ з території Європи.

У НАТО готові до найгірших сценаріїв

Нещодавно очільник Білого дому оголосив про скорочення американського військового контингенту в Німеччині — звідти виводять 5000 солдатів США.

Однак, як вдалося дізнатися Bloomberg від своїх інсайдерів, у НАТО вважають, що це лише початок.

Та й сам Дональд Трамп не приховує, що попереду нові рішення, які можуть стати серйозними ударами по Альянсу.

Анонімні джерела стверджують, що американська влада також може переглянути плани розміщення американських ракет великої дальності в Німеччині, ухвалені ще за президентства Джо Байдена.

Дипломати країн НАТО вже озвучили припущення, що наступними під скорочення американської присутності можуть потрапити Італія та Іспанія.

Ба більше, команда Трампа оцінює можливість припинення участі Штатів у частині військових навчань у Європі.