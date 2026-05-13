Трамп прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прилетел 13 мая в Пекин для проведения двухдневных переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.
Главные тезисы
- Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином имеют стратегическое значение для мировой политики.
- Церемония встречи была отмечена великолепием и торжеством, подчеркивая важность международных отношений между двумя странами.
Трамп прилетел в Китай: как встречали
Трампа ждала церемония встречи, полная великолепия и торжества, которые так ценит американский президент.
Хань широко считается посланником Си на дипломатических мероприятиях и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он является бывшим членом Постоянного комитета Политбюро, высшего органа по принятию решений Коммунистической партии Китая.
Президента США также приветствуют 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.
🚨 WOW! Several HUNDRED Chinese youth and a military band just gave President Trump a GRAND WELCOME as he arrived in Beijing— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 13, 2026
По данным Белого дома, среди других чиновников на месте — посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.
Си официально поздравит Трампа 14 мая утром по местному времени.
Трамп перед тем, как отправился в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь для прекращения войны с Ираном.
