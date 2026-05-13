Трамп прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Трамп
Читати українською

Президент США Дональд Трамп прилетел 13 мая в Пекин для проведения двухдневных переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.

Главные тезисы

  • Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином имеют стратегическое значение для мировой политики.
  • Церемония встречи была отмечена великолепием и торжеством, подчеркивая важность международных отношений между двумя странами.

Трамп прилетел в Китай: как встречали

Трампа ждала церемония встречи, полная великолепия и торжества, которые так ценит американский президент.

Чтобы подчеркнуть важность этой поездки, лидер Китая Си Цзиньпин отправил вице-президента Китая Хань Чжэна возглавить делегацию для встречи президента США.

Хань широко считается посланником Си на дипломатических мероприятиях и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он является бывшим членом Постоянного комитета Политбюро, высшего органа по принятию решений Коммунистической партии Китая.

Президента США также приветствуют 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

По данным Белого дома, среди других чиновников на месте — посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Подростки скандировали на китайском языке: "Добро пожаловать, добро пожаловать, искренне поздравляем". Президент США поднял кулак в знак приветствия, прежде чем сесть в ожидавший его кортеж.

Си официально поздравит Трампа 14 мая утром по местному времени.

Трамп перед тем, как отправился в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь для прекращения войны с Ираном.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп совершит государственный визит в Китай и встретится с Си Цзиньпином
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует возобновить удары по Ирану — инсайдеры
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень близко". Трамп заговорил о завершении войны РФ против Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?