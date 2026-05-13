Трамп прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прилетел 13 мая в Пекин для проведения двухдневных переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.

Трамп прилетел в Китай: как встречали

Трампа ждала церемония встречи, полная великолепия и торжества, которые так ценит американский президент.

Чтобы подчеркнуть важность этой поездки, лидер Китая Си Цзиньпин отправил вице-президента Китая Хань Чжэна возглавить делегацию для встречи президента США. Поделиться

Хань широко считается посланником Си на дипломатических мероприятиях и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он является бывшим членом Постоянного комитета Политбюро, высшего органа по принятию решений Коммунистической партии Китая.

Президента США также приветствуют 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

По данным Белого дома, среди других чиновников на месте — посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Подростки скандировали на китайском языке: "Добро пожаловать, добро пожаловать, искренне поздравляем". Президент США поднял кулак в знак приветствия, прежде чем сесть в ожидавший его кортеж. Поделиться

Си официально поздравит Трампа 14 мая утром по местному времени.