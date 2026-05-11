Трамп совершит государственный визит в Китай и встретится с Си Цзиньпином

Трамп летит в Китай

Об этом сообщает МИД КНР.

По приглашению главы КНР Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая.

Программа визита, в частности, дата встречи американского лидера со своим китайским коллегой, а также повестка дня их переговоров не раскрываются.

Поездка президента США в Китай первоначально планировалась на 31 марта — 2 мая, однако из-за операции США и Израиля против Ирана Вашингтон попросил перенести саммит в Пекине примерно на месяц.

В то же время, Трамп заявил, что может вообще отменить встречу с Си, если Китай не поможет с безопасностью в Ормузском проливе.