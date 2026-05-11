Трамп здійснить державний візит до Китаю та зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю 13-15 травня.

Про це повідомляє МЗС КНР.

На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 по 15 травня.

Програма візиту, зокрема дата зустрічі американського лідера зі своїм китайським колегою, а також порядок денний їхніх перемовин не розкриваються.

Поїздка президента США до Китаю початково планувалась на 31 березня — 2 травня, проте через операцію США та Ізраїлю проти Ірану Вашингтон попросив перенести саміт у Пекіні приблизно на місяць.

Водночас, Трамп заявив, що може взагалі скасувати зустріч із Сі, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

