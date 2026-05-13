Трамп прибув до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп прилетів 13 травня до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю для проведення двосторонніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
- Церемонія зустрічі була відзначена пишністю та урочистістю, а також участю високопосадовців обох країн.
Трамп прилетів до Китаю: як зустрічали
На Трампа чекала церемонія зустрічі, сповнена пишноти та урочистості, які так цінує американський президент.
Хань широко вважається посланцем Сі на дипломатичних заходах і минулого року був присутній на інавгурації Трампа. Він є колишнім членом Постійного комітету Політбюро, найвищого органу прийняття рішень Комуністичної партії Китаю.
Президента США також вітають 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.
🚨 WOW! Several HUNDRED Chinese youth and a military band just gave President Trump a GRAND WELCOME as he arrived in Beijing— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 13, 2026
47 is LOVING IT, stopping to watch 🤣
China's VP, ambassador and foreign minister are there as well
This is what TRUMP RESPECT looks like! 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/NvFc3DRg36
За даними Білого дому, серед інших посадовців на місці — посол США в Китаї Девід Пердью, його колега, посол Китаю в США Се Фен, та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.
Сі офіційно привітає Трампа 14 травня вранці за місцевим часом.
Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.
