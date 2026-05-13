Трамп прибув до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп прибув до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном

Трамп

Президент США Дональд Трамп прилетів 13 травня до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю для проведення двосторонніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
  • Церемонія зустрічі була відзначена пишністю та урочистістю, а також участю високопосадовців обох країн.

Трамп прилетів до Китаю: як зустрічали

На Трампа чекала церемонія зустрічі, сповнена пишноти та урочистості, які так цінує американський президент.

Щоб підкреслити важливість цієї поїздки, лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив віцепрезидента Китаю Хань Чжена очолити делегацію для зустрічі президента США.

Хань широко вважається посланцем Сі на дипломатичних заходах і минулого року був присутній на інавгурації Трампа. Він є колишнім членом Постійного комітету Політбюро, найвищого органу прийняття рішень Комуністичної партії Китаю.

Президента США також вітають 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.

За даними Білого дому, серед інших посадовців на місці — посол США в Китаї Девід Пердью, його колега, посол Китаю в США Се Фен, та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.

Підлітки скандували китайською мовою: "Ласкаво просимо, ласкаво просимо, щиро вітаємо". Президент США підняв кулак у знак вітання, перш ніж сісти в кортеж, що чекав на нього.

Сі офіційно привітає Трампа 14 травня вранці за місцевим часом.

Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп здійснить державний візит до Китаю та зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує відновити удари по Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже близько". Трамп заговорив про завершення війни РФ проти України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?