Трамп нашел общий язык с Си касательно завершения войны против Ирана
Источник:  Sky News

Американский лидер Дональд Трамп раскрыл новые детали переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем по ситуации на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Си наврал Трампу, не помагает Ирану оружием.
  • Президент США заявил, что поверил своему китайскому коллеге.

Трамп рассказал, о чем говорил с Си

По словам главы Белого дома, в рамках его государственного визита в Китай удалось решить множество различных проблем.

По убеждению Трампа, это мог сделать исключительно он вместе с Си.

На этом фоне президент США официально подтвердил, что ситуация на Ближнем Востоке также находилась в центре их внимания.

США и Китай имеют очень схожие взгляды на то, как мы хотим, чтобы она [война] закончилась: мы не хотим, чтобы они [Иран] получил ядерное оружие.

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, и США, и КНР хотят, чтобы "проливы были открыты".

Они немного безумные, и это нехорошо, — публично пожаловался на иранский режим глава Белого дома.

Дональд Трамп также подтвердил, что обменялся с главой Китая письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент четко дал понять, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.

