Трамп нашел общий язык с Си касательно завершения войны против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп раскрыл новые детали переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем по ситуации на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Си наврал Трампу, не помагает Ирану оружием.
- Президент США заявил, что поверил своему китайскому коллеге.
Трамп рассказал, о чем говорил с Си
По словам главы Белого дома, в рамках его государственного визита в Китай удалось решить множество различных проблем.
По убеждению Трампа, это мог сделать исключительно он вместе с Си.
На этом фоне президент США официально подтвердил, что ситуация на Ближнем Востоке также находилась в центре их внимания.
По словам американского лидера, и США, и КНР хотят, чтобы "проливы были открыты".
Дональд Трамп также подтвердил, что обменялся с главой Китая письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.
Недавно министр финансов США Скотт Бессент четко дал понять, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.
