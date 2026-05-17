СБУ раскрыла список пораженных целей на Московщине и в Крыму

Ночью 16-17 мая Служба безопасности Украины и Силы обороны смогли успешно атаковать сразу 9 локаций в Московской области и в Крыму. В частности, под удар попал военный аэродром "Бельбек".
Главные тезисы
- В сети публикуют сотни видео, во время которых россияне жалуются на собственную ПВО.
- Москву накрыла новая волна паники, гражданские массово пытаются уехать из столицы РФ.
Совместная операция СБУ и СОУ — какие цели поражены
Как удалось узнать украинским журналистам, центр спецопераций "Альфа" и Силы обороны наносили мощные удары по важным локациям в российской Московщине, а именно:
Московском НПЗ;
нефтеперекачивающей станции "Солнечногорская";
нефтеперекачивающей станции "Володарская".
по заводу "Ангстрем", который снабжает полупроводниками военно-промышленный комплекс РФ и находится под санкциями США;
Более того, как заявили СМИ в СБУ, во временно оккупированном Крыму атакована инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек":
зенитный комплекс "Панцирь-С2";
ангар с радаром в комплекс С-400;
система управления БПЛА "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост";
пункт передачи данных "земля-воздух";
диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".
Что важно понимать, Минобороны РФ скрывает точное количество украинских дронов, атаковавших страну-агрессорку в течение ночи 16-17 мая.
Несмотря на это, во вражеском ведомстве четко дали понять, что речь идет о более чем 600 ударных БпЛА.
