СБУ раскрыла список пораженных целей на Московщине и в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ раскрыла список пораженных целей на Московщине и в Крыму

Совместная операция СБУ и СОУ – какие цели поражены
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Ночью 16-17 мая Служба безопасности Украины и Силы обороны смогли успешно атаковать сразу 9 локаций в Московской области и в Крыму. В частности, под удар попал военный аэродром "Бельбек".

Главные тезисы

  • В сети публикуют сотни видео, во время которых россияне жалуются на собственную ПВО.
  • Москву накрыла новая волна паники, гражданские массово пытаются уехать из столицы РФ.

Совместная операция СБУ и СОУ — какие цели поражены

Как удалось узнать украинским журналистам, центр спецопераций "Альфа" и Силы обороны наносили мощные удары по важным локациям в российской Московщине, а именно:

  • Московском НПЗ;

  • нефтеперекачивающей станции "Солнечногорская";

  • нефтеперекачивающей станции "Володарская".

  • по заводу "Ангстрем", который снабжает полупроводниками военно-промышленный комплекс РФ и находится под санкциями США;

Более того, как заявили СМИ в СБУ, во временно оккупированном Крыму атакована инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек":

  • зенитный комплекс "Панцирь-С2";

  • ангар с радаром в комплекс С-400;

  • система управления БПЛА "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост";

  • пункт передачи данных "земля-воздух";

  • диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".

Что важно понимать, Минобороны РФ скрывает точное количество украинских дронов, атаковавших страну-агрессорку в течение ночи 16-17 мая.

Несмотря на это, во вражеском ведомстве четко дали понять, что речь идет о более чем 600 ударных БпЛА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона — Зеленский
Владимир Зеленский
Украина доказала, что московская ПВО ее не остановит
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС показали поражение сторожевого корабля РФ — видео
Силы беспилотных систем
СБС показали поражение сторожевого корабля РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп возобновляет санкции против российской нефти — инсайдеры
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?