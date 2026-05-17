СБУ раскрыла список пораженных целей на Московщине и в Крыму

Ночью 16-17 мая Служба безопасности Украины и Силы обороны смогли успешно атаковать сразу 9 локаций в Московской области и в Крыму. В частности, под удар попал военный аэродром "Бельбек".

Совместная операция СБУ и СОУ — какие цели поражены

Как удалось узнать украинским журналистам, центр спецопераций "Альфа" и Силы обороны наносили мощные удары по важным локациям в российской Московщине, а именно:

Московском НПЗ;

нефтеперекачивающей станции "Солнечногорская";

нефтеперекачивающей станции "Володарская".

по заводу "Ангстрем", который снабжает полупроводниками военно-промышленный комплекс РФ и находится под санкциями США;

Более того, как заявили СМИ в СБУ, во временно оккупированном Крыму атакована инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек":

зенитный комплекс "Панцирь-С2";

ангар с радаром в комплекс С-400;

система управления БПЛА "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост";

пункт передачи данных "земля-воздух";

диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".

Что важно понимать, Минобороны РФ скрывает точное количество украинских дронов, атаковавших страну-агрессорку в течение ночи 16-17 мая.