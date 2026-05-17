Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона — Зеленский
Украина доказала, что московская ПВО ее не остановит
Глава государства Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал самую масштабную атаку Украины на военные объекты Москвы и области за все время войны. На этом фоне он снова призвал диктатора Владимира Путина закончить войну, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Зеленский четко дал понять, что Украина готова и дальше ослаблять РФ.
  • Новую успешную атаку на Москву и область совершили СБУ и Силы обороны Украины.

По словам Владимира Зеленского, прямо сейчас весь мир может видеть вполне справедливые ответы Украины на российскую затяжку войны и удары врага по мирным городам и общинам.

В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну.

На этом фоне глава государства подчеркнул, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность СБУ и всем Силам обороны Украины за неизменную точность их ударов.

Дистанция от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине! — подытожил Владимир Зеленский.

Согласно последним данным, украинские БПЛа атаковали: Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская", аэропорт "Шереметьево" и несколько предприятий по производству микроэлектроники.

Точный список пораженных вражеских целей обновляется.

Также в сети опубликовали видео, как FP-2 атакует авиаракетами цели во временно оккупированном Крыму:

