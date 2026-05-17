Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал самую масштабную атаку Украины на военные объекты Москвы и области за все время войны. На этом фоне он снова призвал диктатора Владимира Путина закончить войну, пока не стало слишком поздно.

Украина доказала, что московская ПВО ее не остановит

По словам Владимира Зеленского, прямо сейчас весь мир может видеть вполне справедливые ответы Украины на российскую затяжку войны и удары врага по мирным городам и общинам.

В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства подчеркнул, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность СБУ и всем Силам обороны Украины за неизменную точность их ударов.

Дистанция от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине! — подытожил Владимир Зеленский.

Согласно последним данным, украинские БПЛа атаковали: Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская", аэропорт "Шереметьево" и несколько предприятий по производству микроэлектроники.

Точный список пораженных вражеских целей обновляется.

Также в сети опубликовали видео, как FP-2 атакует авиаракетами цели во временно оккупированном Крыму: