Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував наймасштабнішу атаку України на військові об’єкти Москви та області за весь час війни. На цьому тлі він вкотре закликав диктатора Володимира Путіна закінчити війну, поки не стало надто пізно.

Україна довела, що московська ППО її не зупинить

За словами Володимира Зеленського, просто зараз весь світ може бачити цілком справедливі відповіді України на російське затягування війни та удари ворога по мирних містах і громадах.

Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави наголосив, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.

Окрім того, Володимир Зеленський висловив вдячність СБУ та всім Силам оборони України за незмінну влучність їхніх ударів.

Дистанція від державного кордону України — більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні — найбільша. Але долаємо. Слава Україні! — підсумував Володимир Зеленський.

Згідно з останніми даними, українські БпЛа атакували: Московський НПЗ, нафтобазу «Солнечногорская», аеропорт «Шереметьєво» та декілька підприємств з виробництва мікроелектроніки.

Точний список уражених ворожих цілей наразі оновлюється.

Також у мережі опублікували відео, як FP-2 атакує авіаракетами цілі в тимчасово окупованому Криму: