СБУ розкрила список уражених цілей на Московщині та в Криму

Протягом ночі 16-17 травня Служба безпеки України та Сили оборони змогли успішно атакувати одразу 9 локацій у Московській області та в Криму. Зокрема під удар потрапив військовий аеродром "Бельбек".
Головні тези:
- У мережі публікують сотні відео, під час яких росіяни скаржаться на власну ППО.
- Москву накрила нова хвиля паніки, цивільні масово намагаються виїхати зі столиці РФ.
Спільна операція СБУ та СОУ — які цілі уражено
Як вдалося дізнатися українським журналістам, центр спецоперацій "Альфа" та Сили оборони завдавали потужних ударів по важливих локаціях у російській Московщині, а саме по:
Московському НПЗ;
нафтоперекачувальній станції "Солнечногорская";
нафтоперекачувальній станції "Володарская".
по заводу "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США;
Ба більше, як заявили ЗМІ в СБУ, в тимчасово окупованому Криму атаковано інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек":
зенітний комплекс "Панцирь-С2";
ангар із радаром до комплексу С-400;
систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";
пункт передачі даних "земля–повітря";
диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".
Що важливо розуміти, Міноборони РФ приховує точну кількість українських дронів, які атакували країну-агресорку протягом ночі 16-17 травня.
Попри це, у ворожому відомстві чітко дали зрозуміти, що йдеться про понад 600 ударних БпЛА.
