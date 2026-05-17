СБУ розкрила список уражених цілей на Московщині та в Криму

Протягом ночі 16-17 травня Служба безпеки України та Сили оборони змогли успішно атакувати одразу 9 локацій у Московській області та в Криму. Зокрема під удар потрапив військовий аеродром "Бельбек".

Спільна операція СБУ та СОУ — які цілі уражено

Як вдалося дізнатися українським журналістам, центр спецоперацій "Альфа" та Сили оборони завдавали потужних ударів по важливих локаціях у російській Московщині, а саме по:

Московському НПЗ;

нафтоперекачувальній станції "Солнечногорская";

нафтоперекачувальній станції "Володарская".

по заводу "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США;

Ба більше, як заявили ЗМІ в СБУ, в тимчасово окупованому Криму атаковано інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек":

зенітний комплекс "Панцирь-С2";

ангар із радаром до комплексу С-400;

систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";

пункт передачі даних "земля–повітря";

диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

Що важливо розуміти, Міноборони РФ приховує точну кількість українських дронів, які атакували країну-агресорку протягом ночі 16-17 травня.