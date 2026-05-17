СБС показали ураження сторожового корабля РФ — відео

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, його команда уразила багато воєнних цілей російських загарбників, зокрема: сторожовий корабель, ЗРК «Тор», вузол стратегічного зв'язку ЧФ ВМФ РФ, командні пункти та лігва, потяг, телекомунікаційні вежі.
Головні тези:
- Операції відбувалися за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.
- Загалом протягом ночі 16-17 травня відбулося 186 вогневих уражень.
Мадяр розкрив нові результати роботи СБС
Що важливо розуміти, лише протягом минулої ночі на оперативній глибині Сили безпілотних систем здійснили 186 вогневих уражень по 46 військовим цілям та обʼєктам ворога не лише в Росії, а й також на ТОТ.
Загалом цього разу вдалося уразити:
Прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410, н. п. Каспійськ, Дагестан, рф (1 ОЦ СБС)
ЗРК "Тор-М2", н. п. Західне, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
Вузол стратегічного захищеного зв'язку чф вмф рф, н. п. Мирний, АР Крим (1 ОЦ СБС)
Потяг з ПММ, н. п. Федорівка, Донецька обл (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
Портові крани, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)
Збори керівного складу 2 сапб 91 сапп рф, м. Шахтарськ, Донецька обл (1 ОЦ СБС)
Командний пункт 9 омсбр 51 А рф, м. Покровськ, Донецька обл (413 ОП СБС "Рейд")
Пункт управління БпЛА та склад МТЗ ворога, н. п. Селидове, Донецька обл (412 ОБр СБС "NEMESIS")
Командний пункт 103 мсп 150 мсд 8 А рф, н. п. Бунге, Донецька обл. (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", угруповання СБС ГВ БАС "Фенікс" ДПСУ")
Телекомунікаційні вежі, Запорізька обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
