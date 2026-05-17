СБС показали ураження сторожового корабля РФ — відео

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, його команда уразила багато воєнних цілей російських загарбників, зокрема: сторожовий корабель, ЗРК «Тор», вузол стратегічного зв'язку ЧФ ВМФ РФ, командні пункти та лігва, потяг, телекомунікаційні вежі.

Мадяр розкрив нові результати роботи СБС

Що важливо розуміти, лише протягом минулої ночі на оперативній глибині Сили безпілотних систем здійснили 186 вогневих уражень по 46 військовим цілям та обʼєктам ворога не лише в Росії, а й також на ТОТ.

Загалом цього разу вдалося уразити: