Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, его команда поразила многие военные цели российских захватчиков, в том числе: сторожевой корабль, ЗРК "Тор", узел стратегической связи ЧФ ВМФ РФ, командные пункты и логова, поезд с горючим.
Главные тезисы
- Операции происходили при координации Центра глубинного поражения СБС.
- Всего за ночь 16-17 мая произошло 186 огневых поражений.
Мадяр раскрыл новые результаты работы СБС
Что важно понимать, только за прошедшую ночь на оперативной глубине Силы беспилотных систем произвели 186 огневых поражений по 46 военным целям и объектам врага не только в России, но и на ВОТ.
В общем, на этот раз удалось поразить:
Пограничный сторожевой корабль проекта 10410, н. п. Каспийск, Дагестан, рф (1 ВЦ СБС)
ЗРК "Тор-М2", н. п. Западное, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра")
Узел стратегической защищенной связи чф вмф рф, н. п. Мирный, АР Крым (1 ОЦ СБС)
Поезд из ГСМ, н. п. Федоровка, Донецкая обл (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра")
Портовые краны, г. Бердянск, Запорожская обл (1 ОЦ СБС)
Собрание руководящего состава 2 сапб 91 сапп рф, г. Шахтерск, Донецкая обл (1 ОЦ СБС)
Командный пункт 9 омсбр 51 А рф, г. Покровск, Донецкая обл (413 ОП СБС "Рейд")
Пункт управления БПЛА и состав МТЗ врага, н. п. Селидово, Донецкая обл (412 ОБр СБС "NEMESIS")
Командный пункт 103 мсп 150 мсд 8 А рф, н. п. Бунге, Донецкая обл. (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГНСУ")
Телекоммуникационные башни, Запорожская обл (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра").
