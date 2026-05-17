Професор Лукас пояснив різку зміну риторики Путіна щодо Зеленського

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін шокував не лише українців, а й також росіян, коли неочікувано назвав президента України — “паном Зеленським”. що важливо розуміти, раніше на адресу українського лідера з боку глави Кремля лунали винятково образи. Професор американістики Скотт Лукас озвучив свою думку з цього приводу.
Головні тези:
- Більшість заяв Путіна досі залишаються просто пустослів'ям.
- Головна проблема полягає в тому, що диктатор досі хоче захопити всю Україну.
Путін поки не демонструє серйозних намірів
Професор Лукас звернув увагу на те, що за роки війни проти України російський диктатор говорив багато всього, однак більшість його заяв — просто замилювання очей та брехня.
Тому зміна риторики щодо Зеленського може бути просто частиною цієї вистави.
Не можна також ігнорувати той факт, що глава Кремля назвав українського лідера "паном Зеленським", але не "президентом Зеленським".
Це насамперед свідчить про те, що поки не збирається визнавати його легітимність.
На переконання експерта, диктатор ніколи не визнає Зеленського рівним, тому що він не визнає Україну країною, рівною Росії.
