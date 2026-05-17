Професор Лукас пояснив різку зміну риторики Путіна щодо Зеленського

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін шокував не лише українців, а й також росіян, коли неочікувано назвав президента України — “паном Зеленським”. що важливо розуміти, раніше на адресу українського лідера з боку глави Кремля лунали винятково образи. Професор американістики Скотт Лукас озвучив свою думку з цього приводу.

Путін поки не демонструє серйозних намірів

Професор Лукас звернув увагу на те, що за роки війни проти України російський диктатор говорив багато всього, однак більшість його заяв — просто замилювання очей та брехня.

Тому зміна риторики щодо Зеленського може бути просто частиною цієї вистави.

Не можна також ігнорувати той факт, що глава Кремля назвав українського лідера "паном Зеленським", але не "президентом Зеленським".

Це насамперед свідчить про те, що поки не збирається визнавати його легітимність.

Якщо Путін має справжній намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч з ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом, — пояснив професор Лукас.

На переконання експерта, диктатор ніколи не визнає Зеленського рівним, тому що він не визнає Україну країною, рівною Росії.