Журналісти закликали Трампа визнати, що Путін програє війну Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Журналісти закликали Трампа визнати, що Путін програє війну Україні

Всі уже зрозуміли, що Путін програє, однак не Трамп
Джерело:  CNN

Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN у своїй новій статті закликала президента США Дональда Трампа стати на бік України, щоб врешті-решт завершити загарбницьку російську війну.

Головні тези:

  • Україна знову повернула собі домінуючу позицію у війні.
  • Це означає, що бойові дії можна завершити на умовах Києва.

Всі уже зрозуміли, що Путін програє, однак не Трамп

Журналісти звертають увагу на нещодавню заяву глави Китаю Сі Цзіньпіна, який визнав, що російський диктатор може пошкодувати про вторгнення в Україну.

Як вважає редакція CNN, останні події на фронті та поза його межами вказують на те, що лідер КНР дійсно має рацію.

Ні для кого не секрет, що Путін наказав своїй армії захопити весь Донбас за перші місяці 2026 року, однак цей план також провалився.

Ба більше, саме Сили оборони України, а не російські війська, добилися значних територіальних успіхів, а також завдала ворогу анонмальних втрат у живій силі та техніці.

На цьому Київ вирішив не зупинятися та просто зараз робить все можлив, щоб повернути війну на територію РФ — йдеться про щоденні потужні діпстрайки.

Фактично Україна знову виборола для себе домінюючу позицію.

Тепер є важелі тиску, щоб змусити Україну піти на врегулювання на умовах, прийнятних для неї, і Вашингтон повинен цим скористатися, — звернулися американські журналісти до Дональда Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Пручається з останніх сил". Лукашенко не дає Путіну відкрити другий фронт проти України
Лукашенко поки тримається, однак це не буде тривати вічно
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Професор Лукас пояснив різку зміну риторики Путіна щодо Зеленського
Путін поки не демонструє серйозних намірів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Путіна та Сі — відомі перші подробиці
Путін і Сі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?