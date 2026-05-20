Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN у своїй новій статті закликала президента США Дональда Трампа стати на бік України, щоб врешті-решт завершити загарбницьку російську війну.

Всі уже зрозуміли, що Путін програє, однак не Трамп

Журналісти звертають увагу на нещодавню заяву глави Китаю Сі Цзіньпіна, який визнав, що російський диктатор може пошкодувати про вторгнення в Україну.

Як вважає редакція CNN, останні події на фронті та поза його межами вказують на те, що лідер КНР дійсно має рацію.

Ні для кого не секрет, що Путін наказав своїй армії захопити весь Донбас за перші місяці 2026 року, однак цей план також провалився.

Ба більше, саме Сили оборони України, а не російські війська, добилися значних територіальних успіхів, а також завдала ворогу анонмальних втрат у живій силі та техніці.

На цьому Київ вирішив не зупинятися та просто зараз робить все можлив, щоб повернути війну на територію РФ — йдеться про щоденні потужні діпстрайки.

Фактично Україна знову виборола для себе домінюючу позицію.