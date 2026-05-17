"Это расточительство!". Сенат США заблокировал выделение средств на новый бальный зал Трампа

План республиканцев по выделению федерального финансирования на строительство бального зала, запланированного президентом Дональдом Трампом, нашел в Сенате США по меньшей мере временное препятствие.

По словам сенаторов-демократов, переговорщик Элизабет Макдоноу, которая консультирует сенаторов относительно сложных процедурных правил палаты, пришла к выводу, что эти расходы не соответствуют бюджетным правилам Сената.

Республиканцы пытались вынудить налогоплательщиков оплатить миллиардный бальный зал Трампа. Сенаторы-демократы дали отпор — и сорвали их первую попытку, — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В то же время республиканцы намерены переработать законопроект с целью приведения его в соответствие с правилами.

В свою очередь демократы заявили, что и дальше будут бороться против этого проекта.

Американский народ не должен тратить ни цента на этот бессмысленный проект по строительству позолоченного бального зала для Трампа, — заявил сенатор Джеф Меркли, ведущий демократ в Бюджетном комитете Сената.

Лидеры республиканцев в Сенате и Белый дом пытались включить 1 млрд. долларов на модернизацию систем безопасности в рамках проекта строительства Восточного крыла в партийный законопроект о бюджете, который в другом был узконаправленно ориентирован на финансирование мер по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

На этой неделе администрация сообщила республиканцам, что 220 млн долларов из этих средств пойдут на обеспечение безопасности нового Восточного крыла, а остальные на другие меры по укреплению безопасности.

Лидеры республиканцев и Белый дом утверждают, что новый бальный зал необходим для защиты президента после того, как был арестован вооруженный мужчина, пытавшийся проникнуть на ужин корреспондентов Белого дома.

Хотя республиканцы могут попытаться переписать свой законопроект, чтобы успокоить беспокойство Макдоноу и сохранить финансирование бального зала, не ясно, имеет ли проект достаточную поддержку республиканцев для принятия в Палате представителей или Сенате.

Стоимость бального зала постоянно росла — от 200 млн долл. до последней оценки Трампа в 400 млн дол. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.